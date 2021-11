തിരുവനന്തപുരം: അഡ്വ. കെ അനന്തഗോപന്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റാകും. സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗമായ അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട ജില്ല മുന്‍ സെക്രട്ടറിയാണ്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് അനന്തഗോപന്റെ പേര് നിര്‍ദേശിക്കാന്‍ സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഹിന്ദു മന്ത്രിമാരുടെ പ്രതിനിധിയായി അനന്തഗോപനെ നിര്‍ദേശിക്കും. സി.പി.ഐയുടെ പ്രതിനിധിയായി മനോജ് ചരളേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. പട്ടികജാതി പ്രതിനിധിയായ മറ്റൊരംഗത്തിന് ഒരു വര്‍ഷം കൂടി തുടരാം.

ദേവസ്വംബോര്‍ഡിന്‍രെ നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് എന്‍. വാസുവിന്റെയും അംഗം കെ.സ് രവിയുടെയും കാലാവധി ശനിയാഴ്ച അവസാനിക്കുകയാണ്. നിലവിലുള്ള ഭാരവാഹികള്‍ തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പുതിയ പ്രസിഡന്റും അംഗവും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. സി.പി.എമ്മിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവായ അനന്തഗോപന്‍ നേരത്തെ പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്ന് പാര്‍ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ചിരുന്നു.

