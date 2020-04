തിരുവനന്തപുരം: റിട്ട. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് പി ഉബൈദിനെ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചതില്‍ ആരോപണവുമായി കെ.എം ഷാജഹാന്‍.

പിണറായി വിജയനെ ലാവലിന്‍ കേസില്‍ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പി ഉബൈദിന് റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണല്‍ അദ്ധ്യക്ഷനായി കോവിഡ് കാലത്തും നിയമനം നല്‍കിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

എന്തൊരു കരുതല്‍ എന്ന പരിഹാസത്തോടെയാണ് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

Content Highlight: Justice P. Ubaid has been appointed chairman of the Real Estate Appellate Tribunal.