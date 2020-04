കൊച്ചി: റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി ചെയര്‍മാന്‍ പദവിയിലുള്ള നിയമനത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി റിട്ട. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് പി. ഉബൈദ്. ഇത് രാഷ്ട്രീയ നിയമനമല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ പാനലില്‍നിന്നുള്ള നിയമനമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാല്‍ ഉടന്‍തന്നെ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'തന്റെ നിയമനത്തെചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷം അനാവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ലാവ്‌ലിന്‍ കേസില്‍ മാത്രമല്ല, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കെതിരെയുള്ള കേസ് റദ്ദാക്കിയുള്ള വിധിയും താന്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്'- ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദ് പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ലാവ്‌ലിന്‍ കേസില്‍ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച റിട്ട. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ ഉബൈദിന്റെ പുതിയ നിയമനത്തെചൊല്ലി വന്‍ വിവാദമാണ് ഉടലെടുത്തത്. വിവിധ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ ഈ നിയമനത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പുതിയ പദവി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദിന്റെ നീതിബോധം അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് തന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നായിരുന്നു പി.ടി. തോമസ് എം.എല്‍.എയുടെ പ്രതികരണം.

