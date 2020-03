തിരുവനന്തപുരം: വാഹന പരിശോധനയില്‍ നിന്ന് രക്ഷ നേടാന്‍ ജ്യോത്സ്യനെ കാണാന്‍ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞയാള്‍ പെട്ടു. യാത്രക്കാരനേയും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാളെ പിന്നീട് സ്റ്റേഷന്‍ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടയച്ചു. വാഹനം വിട്ടുനല്‍കിയില്ല. 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വണ്ടി നല്‍കുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

വിലക്ക് മറികടന്ന് റോഡിലിറങ്ങിയവരെ തടഞ്ഞ് യാത്രാ ലക്ഷ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ കളവ് പുകിലായി മാറിയത്. വീട് എവിടെയാണെന്നും എങ്ങോട്ട് പോകുകയാണെന്നുമായിരുന്നു കാട്ടാക്കട സി.ഐയുടെ ചോദ്യം. സമയം മോശമാണ് അത് നോക്കാന്‍ പോകുകയാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. പൂവച്ചലില്‍ നിന്ന് വരികയാണെന്നും മലയിന്‍കീഴിലേക്ക് പോയി ജ്യോത്സ്യനെ കാണണമെന്നും യാത്രക്കാരന്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഞാനും വരാമെന്നായി സി.ഐ. കുടുങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ താന്‍ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ബൈക്കിലെത്തിയ ആള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ അനാവശ്യമായി റോഡിലിറങ്ങിയതിന് കേസെടുത്തു. വണ്ടിയും കസ്റ്റിഡിയിലെടുത്തു.

Content Highlights: Case was taken for unnecessary off-roading