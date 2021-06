കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് താന്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന വാര്‍ത്ത തെറ്റാണെന്ന് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കന്‍. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ഒരു മാധ്യമത്തില്‍ വാര്‍ത്ത വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ വാഴയ്ക്കന്റെ പ്രതികരണം.

'അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടോളമായി ഞാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തില്‍ ആണ്. നാളിത് വരെ ഒറ്റ കൊടിയേ ഞാന്‍ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം മാത്രമേ എന്നെ നയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും മറ്റൊരു ചിന്ത ഇന്നുവരെ എന്റെ മനസ്സില്‍ കടന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ടും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണം എന്നെ അറിയാവുന്നവരുടെ മുന്നില്‍ ആവിശ്യമില്ലെങ്കിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി ലോകം മുഴുവന്‍ കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ചിലരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയില്‍ മാത്രമാണിത്. ഈ വാര്‍ത്ത സൃഷ്ടിച്ചവരുടെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാന്‍ വിനയപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കട്ടെ കടല്‍ ഒരിക്കലും കായലില്‍ ചേരാറില്ല കായല്‍ കടലില്‍ ആണ് പതിക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ വാര്‍ത്ത ജോസഫ് വാഴക്കന്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേരുന്നു എന്നതിനേക്കാള്‍ ജോസ് കെ. മാണി സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും പുറത്താകുന്നു എന്ന വാര്‍ത്ത ആയിരിക്കും കൂടുതല്‍ ഉചിതം'- കുറിപ്പില്‍ വാഴയ്ക്കന്‍ പറയുന്നു.

