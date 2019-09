കോട്ടയം: ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പാലായിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേല്‍ ബുധനാഴ്ച നാമനിര്‍ദേശപത്രിക സമര്‍പ്പിക്കും. രണ്ടില ചിഹ്നം ജോസ് ടോമിന് നല്‍കില്ലെന്ന നിലപാട് പി ജെ ജോസഫ് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‌ കീഴടങ്ങി ചിഹ്നം വാങ്ങേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് ജോസ് വിഭാഗം.

ചിഹ്നം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ജോസ് ടോം രണ്ട് തരത്തില്‍ നാമനിര്‍ദേശപത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പത്രിക നല്‍കും. പക്ഷേ പി.ജെ ജോസഫാണ് ചിഹ്നം അനുവദിച്ച് കത്ത് നല്‍കേണ്ടത് എന്ന് വന്നാല്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം പ്രതിസന്ധിയിലാകും. അതുകൊണ്ടാണ് യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രന്‍ എന്ന നിലയില്‍ മറ്റൊരു തരത്തില്‍ പത്രിക നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്‌.

മൂന്നു ചിഹ്നങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടാന്‍ ഓരോ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കും അവകാശമുണ്ട്. ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അനുവദിക്കാറാണ് പതിവ്‌. പി.ജെ. ജോസഫിന് മേല്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തി ചിഹ്നം അനുവദിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം നടത്തുന്നത്.

യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ജോസ് കെ മാണി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

