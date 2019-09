കോട്ടയം: പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് യുഡിഎഫ് യോഗത്തിലുണ്ടായ ധാരണയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജോസ് കെ. മാണി. യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ ജോസ് ടോമിന് പുറമെ പി.ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം മറ്റൊരു സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടത്തിയ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി യോഗത്തില്‍ ചില ധാരണകളില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ആ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയും ചിഹ്നവും ഐക്യത്തോടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചെയര്‍മാന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് പിജെ ജോസഫ് അടക്കമുള്ള യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് രണ്ടില ചിഹ്നവും ഉറപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍, ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലുണ്ടായ ധാരണയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോള്‍ നീക്കമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാലായിലെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ ചിഹ്നം എന്നത് കെഎം മാണിയാണ്. ചിഹ്നം എന്തുമാകട്ടെ, കെ.എം മാണിയുടെ സ്മരണയിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ചിഹ്നത്തിന്റെ പേരില്‍ അതിനെ തകര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ നടക്കില്ല. ചിഹ്നം സംബന്ധിച്ച് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെന്നും ജോസ് കെ. മാണി പറഞ്ഞു.

