കോട്ടയം: പാലായിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെ രണ്ടില ചിഹ്നം തര്‍ക്കത്തിലായാല്‍ സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ ജോസ് കെ മാണിയുടെ നീക്കം. ജോസഫിന് വഴങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചകളും വേണ്ടെന്നുമാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ പൊതു അഭിപ്രായം.

സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം നടത്തിവരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന സബ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ ചിഹ്നം സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തില്‍ ധാരണയായില്ലെങ്കില്‍ സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന നിലപാട് ഇവര്‍ സ്വീകരിച്ചേക്കും. സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിയമിച്ച തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം ഇന്ന് നാലുമണിക്കാണ് ചേരുന്നത്.

സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കത്തില്‍ സമവായമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി ജോസഫ് വിഭാഗവുമായും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗവുമായും ഇന്ന് യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇരു വിഭാഗവുമായും വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയ്ക്ക് വെവ്വേറെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഇരു വിഭാഗത്തെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചര്‍ച്ചയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ഇന്നുതന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ. മാണി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് രണ്ടില ചിഹ്നത്തില്‍തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നും ജോസ് കെ. മാണി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചിഹ്നം വിട്ടു നല്‍കില്ലെന്ന സൂചന നല്‍കി പി.ജെ ജോസഫ് പക്ഷവും നിലപാടെടുത്തിരുന്നു.

