കോഴിക്കോട്: കുടത്തായി കൂട്ട കൊലപാതക കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി ജോളിക്ക് വിഷാദ രോഗമുള്ളതായി സംശയമുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍. കൈ ഞരമ്പ് കടിച്ച് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കടിച്ച് മുറിച്ച ശേഷം കല്ലുപോലുള്ള എന്തോ വസ്തു കൊണ്ട് കൂടുതല്‍ മുറിവേല്‍പിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍.

മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ജോളിയെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. എന്നാല്‍ അപകട നില തരണം ചെയ്‌തെന്നും ഒരു പക്ഷെ നാളെ തന്നെ ആശുപത്രി വിടാനാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് അഡീഷണല്‍ സൂപ്രണ്ട് സുനില്‍കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമുള്ളതിനാല്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതോടെ ജോളിയുടെ സുരക്ഷ വെല്ലുവിളി കൂടി ആയിരിക്കുകയാണ് പോലീസിന്.

Content Highlights: Jolly is suspected of depression, she underwent emergency surgery