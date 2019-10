കൂടത്തായി: ജോളി തങ്ങളെ പൂര്‍ണ്ണമായി കബളിപ്പിച്ചെന്ന് രണ്ടാം ഭര്‍ത്താവ് ഷാജുവിന്റെ പിതാവ് സക്കറിയ. എന്‍.ഐ.ടിയില്‍ ജോലിയുണ്ടെന്ന്‌ പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ജോളി തന്നോട് ഒരു തവണ പണം കടം ചോദിച്ചിരുന്നു. ഞാന്‍ പണം കൊടുത്തില്ല, പത്തെൺപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളമുള്ളയാള്‍ക്ക് എന്തിനാണ് പണമെന്ന് ഞാന്‍ തിരിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ 65,000 രൂപ മാത്രമെ ലഭിക്കൂവെന്നാണ് ജോളി മറുപടി നല്‍കിയതെന്നും സക്കറിയ പറഞ്ഞു. ഈ പണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനും മറ്റും നല്‍കുന്നുവെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നും സക്കറിയ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഷാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സിലിയുടേയും കുഞ്ഞിന്റേയും മരണത്തിന് കാരണക്കാരി ജോളിയാണെന്ന് ഇപ്പോള്‍ 75 ശതമാനം ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഫോറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നാല്‍ അക്കാര്യത്തില്‍ പൂര്‍ണ്ണത വരും. ജോളിക്ക് നിയമ സഹായം നല്‍കില്ലെന്ന ഷാജു പറഞ്ഞതിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നു. ജോളിയോട് തനിക്കിപ്പോള്‍ അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പാണുള്ളത്. വലിയ ദുഃഖവും തോന്നുന്നു.

കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജോളിയുടെ എന്‍ഐടിയിലെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചിരുന്നില്ല. എന്‍ഐടിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡ് എല്ലാവരും കാണുന്ന രീതിയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു അവള്‍. ഇത് കാരണം ആര്‍ക്കും കാര്യമായ സംശയമുയര്‍ന്നിരുന്നില്ല. ജോളി ഇപ്പോള്‍ പിടിയിലായിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഞാനടക്കം കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ദുരന്തത്തില്‍ അകപ്പെട്ടേനെ. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

ജോളി തന്നെയാണ് വിവാഹത്തിന് മുന്‍കൈ എടുത്തത്. സിലിയുടെ സഹോദരന്‍ മുഖേനയാണ് ജോളി ഷാജുവുമായി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനും ഭാര്യയും അറിയുന്നതെന്നും സക്കറിയ പറഞ്ഞു.

