തിരുവനന്തപുരം: തൊഴില്‍ തട്ടിപ്പു കേസില്‍ സരിത എസ്. നായര്‍ മുഖ്യകണ്ണിയെന്ന് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി രതീഷ്. ഹൈക്കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് രതീഷ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. പണം കൈമാറിയത് സരിതയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആണെന്നും വ്യാജ നിയമന ഉത്തരവുകള്‍ നല്‍കിയത് സരിതയാണെന്നും രതീഷ് ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

തൊഴില്‍ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ ഒന്നാംപ്രതിയായ രതീഷ്, തിരുവനന്തപുരം കുന്നത്തുകാല്‍ പഞ്ചായത്ത് അംഗമാണ്. അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് രതീഷ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. താന്‍ നിരപരാധിയാണെന്നും കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളായ ഷാജു പാലയോടും സരിതയുമാണ് ജോലി തട്ടിപ്പിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകരെന്നും രതീഷ് പറയുന്നു.

ജോലി തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പരാതിക്കാരനായ അരുണും ഷാജു പാലയോടും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവര്‍ തമ്മിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ നടന്നത്. ഷാജു പാലയോട് നേരിട്ടാണ് അരുണിന് ജോലി വാഗ്ദാനം നല്‍കിയതും കെ.ടി.ഡി.സിയിലെയും ബിവറേജസ് കോര്‍പറേഷനിലെയും വ്യാജനിയമന ഉത്തരവുകള്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയതും. ഈ ഇടപാടില്‍ സരിതയ്ക്ക് മുഖ്യപങ്കുണ്ടെന്നും രതീഷിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു. സരിതയ്ക്ക് പണം നല്‍കിയെന്നും രതീഷ് പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്നുലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് സരിത വാങ്ങിയത്. പരാതിക്കാരന്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് സരിത തന്നെ ഒപ്പിട്ട സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ചെക്ക് മടക്കി നല്‍കിയെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷമാണ് പരാതിക്കാരന്‍ തനിക്കെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. ഇത് തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ താന്‍ വിജയിച്ചുവെന്നും രതീഷ് പറയുന്നു.

content highlights: job fraud case: first accused raises allegation against saritha in anticipatory bail application