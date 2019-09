കൊച്ചി: ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സി.ബി.ഐ. കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. കേസില്‍ നെഹ്‌റു ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ പി.കൃഷ്ണദാസിനെതിരെ തെളിവില്ലെന്നും സി.ബി.ഐ. സമര്‍പ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു.

ജിഷ്ണു പ്രണോയ് കേസില്‍ പാമ്പാടി നെഹ്‌റു എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജ് വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ എന്‍.ശക്തിവേല്‍, പരീക്ഷയില്‍ ഇന്‍വിജിലേറ്ററും കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുമായ സി.പി.പ്രവീണ്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാപ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടുപേര്‍ക്കെതിരെയും സി.ബി.ഐ. ആത്മഹത്യാപ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തിയത്.

അതേസമയം, കൃഷ്ണദാസിനെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന സി.ബി.ഐ. കണ്ടെത്തലിനെതിരെ ജിഷ്ണുവിന്റെ മാതാവ് മഹിജ രംഗത്തെത്തി. കൃഷ്ണദാസ് അറിയാതെ കോളേജില്‍ ഒരു ഇലപോലും അനങ്ങില്ലെന്നും ജിഷ്ണുവിനെതിരെ കള്ളക്കഥകളുണ്ടാക്കി മര്‍ദിച്ചതിന് പിന്നില്‍ കൃഷ്ണദാസ് തന്നെയാണെന്നും മഹിജ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

2017 ജനുവരി ആറിനാണ് പാമ്പാടി നെഹ്‌റു എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജിലെ ബി.ടെക്ക് വിദ്യാര്‍ഥി ജിഷ്ണു പ്രണോയിയെ ഹോസ്റ്റല്‍മുറിയില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. 2017 ജൂലായിലാണ് കേസ് സി.ബി.ഐ.ക്ക് വിട്ടത്.

