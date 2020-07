തിരുവനന്തപുരം: ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികളായ ജനതാദൾ സെക്യുലറും ( ജെ.ഡി.എസ്) ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദളും(എല്‍.ജെ.ഡി.) തമ്മിൽ ലയിക്കാൻ ധാരണയായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. ലയനം സബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമായതായും ജെ.ഡി.എസ്. നിയമസഭാംഗവും മുതിർന്ന നേതാവുമായ സി.കെ. നാണു ചെയർമാനും എൽ.ജെ.ഡി നേതാവ് എം.വി. ശ്രേയാംസ് കുമാർ വർക്കിങ് ചെയർമാനും ആകുമെന്നുമാണ് നിലവിലെ ധാരണയെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐ.എ.എൻ.എസ്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

2009-ലാണ് ജെ.ഡി.എസ്. പിളർന്ന് എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് യു.ഡി.എഫ്. മുന്നണിയിൽ ചേർന്ന വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പാർട്ടി 2017-ൽ തിരികെ എൽ.ഡി.എഫിന്റെ ഭാഗമായി.

വീരേന്ദ്രകുമാർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ലയന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ എൽ.ജെ.ഡിക്ക് നിയമസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യമില്ല. എന്നാൽ ജെ.ഡി.എസിന് നിയമസഭയിൽ മൂന്ന് എം.എൽ.എമാരുണ്ട്. ഇതിലൊരാൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനവുമുണ്ട്.

