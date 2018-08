ചണ്ടീഗഢ്: കന്യാസ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികപീഡനപരാതിയില്‍ ജലന്ധര്‍ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ഇന്നു ചോദ്യം ചെയ്തേക്കില്ല. ഞായറാഴ്ചയായതിനാല്‍ കുര്‍ബ്ബാനയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ബിഷപ്പ് ഹൗസ് പരിസരത്തെ സേക്രഡ് ഹാര്‍ട്ട് ദേവാലയത്തിലെത്തുന്ന വിശ്വാസികള്‍ പ്രശനങ്ങളുണ്ടാക്കിയേക്കാമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ആശങ്കയുണ്ട്.

ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്ന പഞ്ചാബ് പോലീസിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം.കന്യാസ്ത്രീകളുടേയും വൈദികരുടേയും മൊഴിയെടുപ്പ് തുടരുന്ന അന്വേഷണ സംഘം തിങ്കളാഴ്ച്ച ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത.

ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡനപരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പി കെ.സുഭാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണസംഘം ശനിയാഴ്ച മിഷനറീസ് ഓഫ് ജീസസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മൊഴിയെടുത്തു.

ഫോട്ടോ: വൈശാഖ് ജയപാലന്‍

മദര്‍ ജനറാള്‍ സിസ്റ്റര്‍ റെജീനയുടെയും ഉപദേശകസമിതിയിലെ കന്യാസ്ത്രീകളായ അമല, വെര്‍ജീന, മരിയ എന്നിവരുടെയും മൊഴിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.എട്ടു മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട മൊഴിയെടുപ്പില്‍ ഇവര്‍ ബിഷപ്പിനനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ മഠത്തിലെ കംപ്യൂട്ടറുകളില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകള്‍ ബിഷപ്പിനെതിരാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ മഠത്തിലെത്തി അന്വേഷണ സംഘം ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ സന്യാസിനി സമൂഹം വിട്ടുപോയ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മൊഴിയുമെടുക്കുന്നുണ്ട്. പാസ്റ്ററല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫീസിലും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തും.

ഫോട്ടോ: വൈശാഖ് ജയപാലന്‍

content highlights: Jalandhar Bishop Franco mulakkal will not be questioned today says reports