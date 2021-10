കോഴിക്കോട്: സ്ത്രീകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വലിയ അവഗണനയാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് ശശി തരൂര്‍. വോട്ടര്‍മാരില്‍ പകുതിയോളം സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറവാണെന്നത് ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്ന് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമില്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തില്‍ ശശിതരൂര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ലതികാ സുഭാഷ് തലമുണ്ഡനം ചെയ്ത സംഭവം പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടാണ് തരൂരിന്റെ ലേഖനം. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന, സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ച വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് ഇത് വിരല്‍ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

വേള്‍ഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്ലോബല്‍ ജെന്‍ഡര്‍ ഗ്യാപ് ഇന്‍ഡെക്‌സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് 140 ആണ്. ദക്ഷിണേഷ്യയില്‍ പാകിസ്താനും അഫ്ഗാനിസ്താനും മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് പിന്നിലുള്ളത്. നിലവില്‍ ലോക്സഭയില്‍ 79 (14 %) വനിതാ അംഗങ്ങളും രാജ്യസഭയില്‍ 26 (11 %) അംഗങ്ങളുമാണുള്ളത്. 2013ല്‍ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയ വനിതാ സംവര ബില്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ പാസാക്കാന്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്തുണക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലേഖനത്തിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം വായിക്കാം : What Indian Politics does to women

