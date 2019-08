ന്യൂഡല്‍ഹി: മോദി അനുകൂല പ്രസ്താവന നടത്തിയതില്‍ വിശദീകരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി. ശശി തരൂര്‍. തന്റെ ഒരൊറ്റ ട്വീറ്റിലൂടെ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് താന്‍ മോദിയെ സ്തുതിച്ചെന്ന് പറയാന്‍ സാധിക്കുന്നതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി തനിക്ക് അയച്ച കത്തിലെ പരാമര്‍ശം തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും തരൂര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

മോദിയെ സ്തുതിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ട മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരെയും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എം.പി.മാര്‍ക്കെതിരെയും നിശിതവിമർശനമാണ് തരൂർ തന്റെ വിശദീകരണ കത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടേയും പാര്‍ട്ടിയുടേയും മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ചേരാത്ത ഓരോ ബില്ലുകള്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ആ ബില്ലുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിക്കുകയും അവയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. താന്‍ എടുക്കുന്ന പ്രയത്‌നത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും അംഗം എടുക്കുന്നതായി തനിക്ക് കാണിച്ച് തരാമോയെന്നും തന്റെ വിശദീകരണ കത്തില്‍ തരൂർ ചോദിക്കുന്നു.

ആദ്യ മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലം മുതൽ മോദിക്കെതിരേ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നവരിലൊരാളാണ് ഞാൻ. മോദി ഇപ്പോള്‍ നല്ല കാര്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതിനെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വാസ്യതയുണ്ടാകില്ല. മോദി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തികളും മോശമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജനങ്ങള്‍ ബി.ജെ.പിക്കൊപ്പം നിന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയവരുടെ വിശ്വാസ്യതയും വോട്ടും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്താണോ അവരെ മോദിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത് അത് മനസിലാക്കി വേണം വിമര്‍ശനം ഉന്നയിക്കേണ്ടത്- തരൂർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇക്കാര്യമെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഒരൊറ്റ ട്വീറ്റിന്റെ പേരില്‍ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകള്‍ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളായ ജയ്റാം രമേശും അഭിഷേക് സിങ്വിയുമടക്കം നടത്തിയ പ്രസ്താവനകള്‍ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്.

അമ്പതിലധികം പ്രാവശ്യം പാര്‍ലമെന്റ് ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇടപെടുകയും 17ലധികം ബില്ലുകള്‍ക്കെതിരേ ശക്തിയുക്തം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്നെ വിമര്‍ശിക്കുന്ന, കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പ്രയത്‌നിച്ചതായി പറയാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നും ശശി തരൂര്‍ ചോദിക്കുന്നു.

Content Highlights: Its a hysterical reaction from KPCC President says Shashi Tharoor