കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം ഗുരുതരമാവുകയാണെന്നും വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാന്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ തന്നെ വേണ്ടിവന്നേക്കാമെന്നും ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ (ഐഎംഎ) സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. എബ്രഹാം വര്‍ഗീസ്. കേരളത്തില്‍ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തി അത് ലഭ്യമാക്കാന്‍ സമയമെടുക്കും. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ എന്നത് അവസാനത്തെ മാര്‍ഗമാണ്. ജനങ്ങള്‍ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധ മാര്‍ഗം. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് പൊതുപരിപാടികള്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തി സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയമഭേദഗതി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ ഐഎംഎ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.

അഭിമുഖത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍:

സംസ്ഥാനത്ത് സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടെന്ന് ഐഎംഎ വിലയിരുത്താനുള്ള സാഹചര്യമെന്താണ്?

സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെന്ന് വിലയിരുത്താന്‍ കൃത്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഉറവിടം തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ കൂടുന്നു എന്നതാണ് ആദ്യത്തേത്. നിലവില്‍ ഉറവിടം കണ്ടെത്താത്ത എഴുപതോളം കേസുകളുണ്ട്. രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ആളുകള്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണം. കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വരാത്ത ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പോലും രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവെന്നതും ഇവിടെനിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് അവിടെ എത്തിയ ശേഷം രോഗം വരുന്നുവെന്നതും സമൂഹവ്യാപനത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

ഐഎംഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. എബ്രഹാം വര്‍ഗീസ്. ഫോട്ടോ: ഷഹീര്‍ സി.എച്ച്.

എന്നാല്‍, സമൂഹവ്യാപനം എന്നത് ഒരു ലക്ഷ്മണരേഖയൊന്നുമല്ല. എന്നാല്‍, നമ്മളത് പറയുന്നത് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനാണ്. വൈറസിന് കേരളമെന്നോ തമിഴ്‌നാടെന്നോ വ്യത്യസാസമില്ല. അത് അതിവേഗം വ്യാപിക്കും. നമ്മള്‍ അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തിയതു കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാള്‍ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാനായത്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചെന്നാണോ?

ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ആളുകള്‍ ലാഘവത്തോടെ കാര്യങ്ങള്‍ കാണാന്‍ തുടങ്ങിയതാണ് രോഗവ്യാപനം കൂടാനിടയാക്കിയത്. ഒരു ദിവസം 3000-4000 ആളുകള്‍ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അതും രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ, അതിലുപരിയായി നമ്മുടെ ആളുകള്‍ക്ക് ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. റോഡിലിറങ്ങിയാല്‍ നമുക്കത് നേരിട്ട് വ്യക്തമാകും. ആളുകള്‍ കൂട്ടംകൂടുന്നു. ആഘോഷങ്ങളും സമരങ്ങളും ധര്‍ണ്ണകളും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് അനുവദിക്കാനാവില്ല. എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊറോണ നിര്‍മാജനത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത്.

നമ്മള്‍ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യമല്ലിത്. കോവിഡ് വ്യാപിച്ചാല്‍ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കൊക്കെ അപ്പുറമാകും മരണനിരക്ക്. ഇതുവരെ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാനായി. പക്ഷേ, ഇനിയുമിങ്ങനെ തുടര്‍ന്നാല്‍ ചികിത്സിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാകും ഉണ്ടാവുക.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഐഎംഎ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആണോ ശരിയായ പരിഹാരമാര്‍ഗം?

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്രമീകരണങ്ങളൊരുക്കാന്‍ സമയം കിട്ടിയത്. വെള്ളപ്പൊക്കവും നിപയുമെല്ലാം വന്നശേഷം നാമവയെ മനസ്സിലാക്കി മുന്‍കരുതലെടുക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഇതൊരു പുതിയ വൈറസാണ്. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങളിലേക്ക് നാം എത്തുന്നതേയുള്ളൂ. അതിനായി സമയം ആവശ്യമാണ്. അക്കാര്യമാണ് സര്‍ക്കാരിനെ ധരിപ്പിച്ചത്. വീണ്ടുമൊരു ലോക്ക്ഡൗണ്‍ എന്ന ആശയമല്ല ഞങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാന വഴിയാണ്. യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലെങ്കില്‍ മാത്രമേ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളൂ. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇളവുകളില്‍ നിയന്ത്രണം വരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യം. ഇളവുകള്‍ കൂടിയത് കൊണ്ടാകാം സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഇത്രയും മോശമായത്. സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം ജനങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാനാവൂ.

നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയമ ഭേദഗതിയില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കാണ് പൊതുപരിപാടികള്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അത്രയും കാലം തുടരുമെന്നാണോ മനസിലാക്കേണ്ടത്?

ഈ സാഹചര്യം എത്രകാലം നീണ്ടുപോകുമെന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. എന്തായാലും ഒരു വര്‍ഷം കടന്നുപോകുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ കൊണ്ടുവന്ന നിയമഭേദഗതിയെ തീര്‍ച്ചയായും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആള്‍ക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കുക എന്നതുതന്നെയാണ് പ്രധാനം. ആള്‍ക്കൂട്ടം ഉണ്ടായാല്‍ രോഗം വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആരാധനാലയങ്ങള്‍ പോലും തുറക്കരുതെന്ന് നമ്മള്‍ പറയുന്നത്. ജനങ്ങള്‍ കൂട്ടംകൂടുന്ന മാര്‍ക്കറ്റുകളിലും ഷോപ്പിങ് മാളുകളിലുമെല്ലാം അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കില്‍ ജനം അതുപോലെ സഹകരിക്കണം.

രണ്ടു മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെവിടെയും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഫേസ് മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതും ശരിയായ രീതിയിലല്ല. നാമോരുരുത്തരുടെയും ആവശ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു വേണം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍.

കോവിഡിന് മരുന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നതാകും ശാശ്വതമായ പരിഹാരം. ഓഗസ്റ്റ് 15ന് മുമ്പ് വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഐസിഎംആര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു. സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഇത്തരമൊരു അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ എത്ര സമയം വേണ്ടിവരും?

ഇങ്ങനെയൊരു അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതിന് വളരെ നീണ്ട ഒരു പ്രൊസീജ്യര്‍ ആവശ്യമാണ്. തീര്‍ച്ചയായും ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. പലതും വളയേറെ മുന്നേറിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇങ്ങനെയൊരു ഡേറ്റ് പറയുന്നതില്‍ ഒരു പാകപ്പിഴ തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു നിര്‍ദേശം കൊടുക്കാന്‍ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഒരു വാക്‌സിന്‍ മനുഷ്യരില്‍ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കില്‍ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. അത് ഒരു മാസം കൊണ്ടോ രണ്ടു മാസം കൊണ്ടോ സാധ്യമല്ല.

എന്താണ് പൊതുവായി നല്‍കാനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍?

ഈ രോഗത്തെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സഹജീവനത്തെ കുറിച്ച്, കൊറോണയ്‌ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കണം. കൊറോണ വൈറസിന് രണ്ടു മീറ്ററിനപ്പുറം സഞ്ചരിക്കാനാവില്ല എന്നതിനാല്‍ സാമൂഹിക അകലം ഒരു ശീലമാക്കണം. പൂര്‍ണമായും ലോക്ക്ഡൗണില്‍ പോകാനാവില്ലെങ്കിലും ആളുകള്‍ ഒന്നിച്ച് ഒരിടത്തെത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. പരമാവധി വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഓഫീസുകളില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്കും അകലം പാലിക്കാനാവണം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ ജീവനക്കാര്‍ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതൊഴിവാക്കാന്‍ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേക സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാം.

ഒരു പ്രദേശത്തെ കടകള്‍ ഒന്നിച്ചു തുറക്കുന്നതിനു പകരം ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളില്‍ തുറക്കുകയോ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി വ്യത്യസ്ത ഷിഫ്റ്റുകളില്‍ തുറക്കുകയോ ആവാം. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇതിനായി മുന്‍കൈ എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഇത്ര വീടുകള്‍ എന്ന രീതിയിലോ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ സമയം അനുവദിക്കുന്നതു വഴി കടകളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും അതേസമയം കച്ചവടത്തിന് ഭംഗം വരാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

പൊതുജീവിതത്തില്‍ ഇത്തരം ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം വ്യക്തിശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ചയരുത്. കൈ കഴുകുന്നതും മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകള്‍ അറിയാത്തവരായി ഇപ്പോള്‍ ആരുമുണ്ടാകാനിടയില്ല. ഇത്തരമൊരു വൈറസ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തോടെ വേണം പുറത്തിറങ്ങാന്‍. നമ്മുടെ കരുതല്‍ കൊണ്ടുതന്നെ ഈ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ ചെറുക്കാനാകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.

Content Highlights: It may take years to control covid 19; Restrictions should be tightened - IMA president