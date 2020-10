സുൽത്താൻബത്തേരി: കോൺഗ്രസ് നേതാവും മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കമൽനാഥിന്റെ ഐറ്റം പരാമർശം നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച തരത്തിലുളള ഭാഷ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.

കമൽനാഥ് ജി എന്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുളള ആളാണ്. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച തരത്തിലുളള ഭാഷ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അത് നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. എല്ലാ മേഖലയിലും സ്ത്രീകളോടുളള സമീപനം ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് തനിക്ക് പൊതുവായി പറയാനുളളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രിയങ്കാഗാന്ധിക്കെതിരെ ഇത്തരമൊരു പരാമര്‍ശം നടത്തിയാല്‍ സോണിയാഗാന്ധിക്ക് മാപ്പുനല്ഡകാന്‍ സാധിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യവുമായി ഇമര്‍തി ദേവി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.' ഒരു അമ്മ കൂടിയായ സോണിയാഗാന്ധിയോട് ഇത്തരം ആളുകളെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിലനിര്‍ത്തരുതെന്ന് ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു പരാമര്‍ശം സ്വന്തം മകള്‍ക്കെതിരേ ആരെങ്കിലും നടത്തിയാല്‍ അവര്‍ക്കത് സഹിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയാന്‍ ഇത്തരം വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കുക?' ഇമര്‍തി ചോദിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് കൂറുമാറി ബി.ജെ.പി. ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഇമർതി ദേവിയെ കമൽനാഥ് ഐറ്റം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. പരാമർശത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കമൽനാഥ് തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.'ഞാൻ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഇത് അവഹേളനമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.' കമൽനാഥ് പറഞ്ഞു.

