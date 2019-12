തിരുവനന്തപുരം : ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്റെ ബാധ്യതായാണെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍. പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട്‌ പറഞ്ഞു.

ലോകം ആദരിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാര്‍ പങ്കെടുത്ത ചരിത്ര കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗം മാറ്റിവച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം നടത്തിയെന്ന ആരോപണം സിപിഎം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് നിലപാടില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയാണെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.

പാര്‍ട്ടികളുടെ അജണ്ടയുമായി തനിക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്ര കോണ്‍ഗ്രസില്‍ വെച്ച് ഇര്‍ഫാന്‍ ഹബീബ് തന്റെ എഡിസിയെ കൈയേറ്റം ചെയ്‌തെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ ആരോപിച്ചു. ഇതിലും മോശമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ തനിക്ക് നേരിടണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്നുതവണ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളയാളാണ് താനെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്ര കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ ഇര്‍ഫാന്‍ ഹബീബ് പൗരത്വഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് ഗവര്‍ണര്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ സംസാരിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇര്‍ഫാന്‍ ഹബീബ് അദ്ദേഹത്തെ ശാരീരികമായി തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ചരിത്ര കോണ്‍ഗ്രസിനെത്തിയ പ്രതിനിധികളും വേദിക്കരികിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്ലക്കാര്‍ഡുകുളും മറ്റും ഉയര്‍ത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ച് ഗവര്‍ണര്‍ വേദി വിട്ടു.

Content Highlights: It is my duty to protect Constitution: Governor Arif Mohammad Khan