തിരുവനന്തപുരം: പിശകുകള്‍ തിരുത്തി ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ബെവ്‌കോ ക്യൂ ആപ്പ് ഗൂഗിളില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 3.30-നാണ് ആപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. ഗൂഗിളിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍ക്കും ലോഡിങ് പരിശോധനകള്‍ക്കും ശേഷം ആപ്പ് പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ ലഭ്യമാകും.

സംസ്ഥാനത്ത് വിദേശ മദ്യവില്പനക്കായി സംസ്ഥാനം തയ്യാറാക്കിയ ബെവ്‌കോ ക്യൂ ആപ്പില്‍ ആറു പിശകുകള്‍ ഗൂഗിള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇത് പരിഹരിച്ചാണ് ശനിയാഴ്ച വെളുപ്പിന് 3.30ന് വീണ്ടും ഗൂഗിളില്‍ ആപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ആപ്പ് ഗൂഗിള്‍ വീണ്ടും പരിശോധിക്കും. ഇതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഗൂഗിളിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുക. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് 24 മണിക്കൂറിനുളളില്‍ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ ലോഡിങ് ടെസ്റ്റ്, സുരക്ഷാ പരിശോധന എന്നിവയും പൂര്‍ത്തിയാക്കണം. ഹാക്കിങ് അടക്കമുളള പരിശോധനകള്‍ നടത്തും. ഒരു പാട് ആളുകള്‍ ഒന്നിച്ച് പ്രവേശിച്ചാല്‍ ആപ്പ് ഹാങ്ങാകുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചും പരിശോധന നടത്താനുണ്ട്. ആപ്പ് മൊബൈലില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ ചോരുമോ എന്നതുള്‍പ്പടെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഗൂഗിള്‍ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ഐടി വകുപ്പാണ് ഇത് ഗൂഗിളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തത്.

ആപ്പ് ഗൂഗിള്‍ നിരസിച്ചത് തെറ്റായ വാര്‍ത്തയാണെന്നും ആദ്യദിനം തന്നെ 20 ലക്ഷം പേരെങ്കിലും ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും നിര്‍മാതാക്കളായ ഫെയര്‍കോ ടെക്‌നോളജീസ് വ്യക്തമാക്കി. ആപ്പ് ഉടന്‍ തയ്യാറാകുമെന്ന് എക്‌സൈസ് മന്ത്രി ടി.കെ.രാമകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു.

ഗൂഗിളിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ച് ആപ്പ് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായതിന് ശേഷം എന്നു മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുക്കും.

