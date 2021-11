ജറുസലേം: വിദേശികള്‍ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നതിന് സമ്പൂര്‍ണ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി ഇസ്രയേല്‍. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ കോവിഡ് വകഭേദം ഒമിക്രോണ്‍ രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇസ്രായേല്‍ 14 ദിവസത്തേക്ക് വിദേശികള്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി മുതലാണ് വിലക്ക് നിലവില്‍ വരിക.

നിലവില്‍ ഒരാള്‍ക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഒമിക്രോണ്‍ കോവിഡ് വകഭേദം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തുള്ള 50 ആഫ്രിക്കന്‍ പൗരന്‍മാരെ ഇസ്രായേല്‍ റെഡ്‌ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ നിരീക്ഷണ ചുമതല സുരക്ഷാ ഏജന്‍സിയായ ഷിന്‍ ബെറ്റിന് നല്‍കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്രേയലി ഇതര യാത്രികര്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയതിന് പുറമെ പൗരന്മാര്‍ക്ക് പുതിയ ക്വാറന്റൈന്‍ നയവും ഇസ്രേയല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈനും അല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈനുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒമിക്രോണ്‍ വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ യാത്രികര്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം പെട്ടെന്നുള്ള യാത്ര വിലക്കുകള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രംഗത്തെത്തി. കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനമാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

