ന്യൂഡല്‍ഹി: കാബൂളിലെ സിഖ് ഗുരുദ്വാര ആക്രമിച്ച നാല് ഭീകരരില്‍ ഒരാള്‍ മലയാളിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ആക്രമണം നടത്തിയ ആളുടെ ചിത്രം ഭീകര സംഘടനയായ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച സൂചന ലഭിച്ചത്. കാസര്‍കോട് സ്വദേശിയായ 30-കാരനാണ് ഇയാള്‍. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഇയാള്‍ മറ്റ് 14 പേര്‍ക്കൊപ്പം ഭീകര സംഘടനയില്‍ ചേരാന്‍ കേരളത്തില്‍നിന്ന് പോയിരുന്നു.

അബു ഖാലിദ് അല്‍ ഹിന്ദി എന്നു പേരുള്ളയാളുടെ ചിത്രമാണ് ഗുരുദ്വാര ആക്രമിച്ച ഭീകരരില്‍ ഒരാളെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഐ.എസ് ഭീകര സംഘടന പുറത്തുവിട്ടത്. എന്നാല്‍ ഇയാല്‍ കാാസര്‍കോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാജിദാണെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. 2016 മുതല്‍ എന്‍ഐഎ തിരയുന്ന ഭീകരനാണിയാള്‍. ഇന്റര്‍പോള്‍ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: IS terrorist involved in attack on Sikhs in Kabul was Kerala shopkeeper