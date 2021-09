തിരുവനന്തപുരം: സഹകരണ മേഖലയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഇഡിയെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന കെടി ജലീലിന്റെ നടപടി അത്യന്തം അപലപനീയമെന്ന് സിഎംപി. കെടി ജലീലിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ മറ്റൊരു അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയായി മാറുകയാണോ എന്ന് സിഎംപി സംശയിക്കുന്നതായി സിപി ജോൺ പറഞ്ഞു.

സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ, ആർഎസ്എസിനെ സുഖിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലീഗ് നേതാക്കൾക്കെതിരായി കെടി ജലീൽ നിഴൽ യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും കേരളവും ഗുരുതരമായി കൃത്യവിലോപം കാണിച്ചുവെന്ന് സിപി ജോൺ പറഞ്ഞു.

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ശക്തമാകുമ്പോഴും കോളേജുകളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് സർക്കാർ. കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ അരിച്ചരിച്ച് നീങ്ങുക മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ. 50 ശതമാനം പേർക്കെങ്കിലും രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകാതെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും തുറന്നിടുന്നത് അപകടകരമായ നീക്കമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കോവിഡ് ഇരകളുടെ നഷ്ടപരിഹാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന ഭരണ കക്ഷികൾ അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും സിഎംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

