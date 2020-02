തിരുവനന്തപുരം: പോലീസ് വകുപ്പിനും ഡിജിപിക്കും എതിരായ സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ടിനു പിന്നാലെ പോലീസിലെ ചട്ടലംഘനങ്ങളുടെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. പോലീസ് ഹൗസിങ് ആന്‍ഡ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പറേഷനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് നല്‍കിയതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിന്റെ അടക്കം നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സ്റ്റീല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ കേരള ലിമിറ്റഡിന് (സില്‍ക്ക്) നല്‍കിയത്.

പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും കരാര്‍ ഇനിമുതല്‍ സില്‍ക്കിന് നല്‍കിയാല്‍ മതിയെന്നാണ് ഡിജിപി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് ഹൗസിങ് ആന്‍ഡ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുന്‍പരിചയമൊന്നുമില്ലാത്ത സില്‍ക്കിന് കരാര്‍ നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതാണ് വിമര്‍ശനമുയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിനു പിന്നില്‍ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം.

കേരള പോലീസിന്റെ നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായാണ് പോലീസ് ഹൗസിങ് ആന്‍ഡ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ആരംഭിച്ചത്. ലാഭകരമായി നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു കോര്‍പറേഷന്റെ ലക്ഷ്യം. കാലങ്ങളായി കോര്‍പറേഷനാണ് കേരള പോലീസിന്റെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിവന്നിരുന്നത്. ഡിജിപി തന്നെയാണ് കോര്‍പറേഷന്റെ ചെയര്‍മാന്‍.

