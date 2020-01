തൃത്താല: ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശിലാഫലകത്തില്‍ ആലേഖനം ചെയ്തത് ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം.

കൂറ്റനാട്-തൃത്താല റോഡില്‍ വി.ടി ബല്‍റാം എംഎല്‍എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ച ബസ് ഷെല്‍ട്ടറിന്റെ ശിലാഫലകത്തിലാണ് വ്യക്തികളുടെ പേരിന് പകരം ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്വര്‍ണ ലിപികളില്‍ ആലേഖനം ചെയ്തത്.

ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വിവരം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട്‌ ബല്‍റാം തന്നെയാണ്‌ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

Content Highlight: Introduction of the Constitution of India instead of the name of persons