തിരുവനന്തപുരം: തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി മോന്‍സണ്‍ മാവുങ്കലിനെ സഹായിക്കാന്‍ കേസ് അന്വേഷണത്തില്‍ ഇടപെട്ടതിന് ഐജി ലക്ഷ്മണയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കി. 2020 ഓക്ടോബറിലാണ് എഡിജിപി ലക്ഷ്മണയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്.

മോന്‍സണെതിരെ ചേര്‍ത്തല പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ രണ്ട് പരാതികള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ആലപ്പുഴ എസ്.പി. ഈ രണ്ട് കേസും ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണം മരവിപ്പിക്കാന്‍ ജി. ലക്ഷ്മണ ഇടപെടുകയും ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വിട്ട നടപടി റദ്ദാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് എഡിജിപി മനോജ് എബ്രഹാം ലക്ഷ്മണയ്ക്ക് കാരണംകാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്.

കേസില്‍ ഇടപെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് നോട്ടീസില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. അധികാരപരിധിയില്‍ പെടാത്ത കേസില്‍ ഇടപെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നത്.

ഇപ്പോള്‍ മോന്‍സണിന്റെ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലക്ഷ്മണയുടെ പേര് ഉയര്‍ന്നുവന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാന പോലീസ് തന്നെയാണ് മുന്‍പ് ലക്ഷ്മണയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Content Highligts: Intervened to help Monson; ADGP had sought an explanation from Lakshmana