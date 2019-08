കോഴിക്കോട്: നാല് ദിവസമായി മുടങ്ങിയ ഷൊര്‍ണൂര്‍-കോഴിക്കോട് പാതയിലെ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നു. ട്രാക്കുകളും പാലങ്ങളും എന്‍ജീനിയറിങ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രത്യേക ട്രെയിനില്‍ പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കി. വെള്ളം ട്രാക്കുകളില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങി. സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ഉച്ചയോടെ സര്‍വീസുകള്‍ പുന:സംഘടിപ്പിച്ച് ഷെഡ്യൂള്‍ ക്രമീകരിക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടെ തെക്ക് നിന്നുള്ള ട്രെയിനുകള്‍ കോഴിക്കോട് മംഗലാപുരം കൊങ്കണ്‍ റൂട്ടിലൂടെ കടത്തിവിടും. കോഴിക്കോടിനും ഷൊര്‍ണൂരിനുമിടയില്‍ വെള്ളം കയറുകയും കാരക്കാടിന് സമീപം മണ്ണിടിയുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവച്ചത്.

ഇതോടെ മലബാറില്‍ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം താറുമാറായി. വടക്കന്‍ കേരളത്തിനും മലബാറിനും ഇടയില്‍ യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമായി. സാധാരണഗതിയില്‍ രാവിലെ നാല് മണി മുതല്‍ കണ്ണൂര്‍ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എട്ട് ട്രെയിനുകള്‍ 10 മണിക്കുള്ളില്‍ ഓടുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരേ ഒരു പാസഞ്ചര്‍ മാത്രമാണ് ഓടിയത്. ഇത് വന്‍ യാത്രാക്ലേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. നാഗര്‍കോവില്‍-മംഗലാപുരം ഏറനാട് എക്‌സ്പ്രസ് കോഴിക്കോടേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്‌

