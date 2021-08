കൊച്ചി: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശ നിര്‍മിത വിമാനവാഹിനിക്കപ്പല്‍ ഐ.എന്‍.എസ്. വിക്രാന്തിന്റെ പ്രഥമപരീക്ഷണയാത്ര (സീ ട്രയല്‍) ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് വിക്രാന്ത് അറബിക്കടലില്‍ ഇറക്കിയത്. ആറു നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ ദൂരം കടലില്‍ പരീക്ഷണയാത്ര നടത്താനാണ് തീരുമാനം. തദ്ദേശമായി രൂപകല്‍പന ചെയ്യുകയും നിര്‍മിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതില്‍വെച്ച് ഏറ്റവും വലുതും സങ്കീര്‍ണ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉള്ളതുമായ യുദ്ധക്കപ്പലാണ് വിക്രാന്ത്. 262 മീറ്റര്‍ ഉയരവും 62 മീറ്റര്‍ വീതിയും സൂപ്പര്‍ സ്ട്രക്ചര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 59 മീറ്റര്‍ ഉയരവുമാണുള്ളത്. അടുത്തവര്‍ഷത്തോടെ ഐ.എന്‍.എസ്. വിക്രാന്ത് കമ്മീഷന്‍ ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

