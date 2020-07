ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 രോവ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കുന്നതില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍. ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് 63 ശതമാനമാണെന്നും മരണനിരക്ക് 2.72 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 26,506 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാരിന് വലിയ ആശങ്കയില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഉയര്‍ന്ന ജനസംഖ്യാ നിരക്കുമായി ചേര്‍ത്തുവെച്ചു വേണം ഈ സാഹചര്യത്തെ കാണാനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയ രാജ്യമായിരുന്നിട്ടും ഇവിടെ സാമൂഹ്യവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രാദേശികമായി ഏതാനും ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൂടിയ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സാമൂഹ്യവ്യാപനത്തിന്റെ ഘട്ടം എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് 63 ശതമാനമാണ്. മരണനിരക്ക് വെറും 2.27 ശതമാനവും. രോഗബാധ വര്‍ധിക്കുന്നതില്‍ നമുക്ക് ആശങ്കയില്ല. പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ തിരിച്ചറിയാനും ചികിത്സിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദിനംപ്രതി 2.7 ലക്ഷം പരിശോധനകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാജ്യത്ത് 26,506 പേര്‍ക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ ഇതുവരെയുള്ളതിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പ്രതിദിന വര്‍ധനയാണിത്. 475 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവില്‍ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 7,93,802 ആണ്. ഇതില്‍ 2,76,685 എണ്ണം സജീവ കേസുകളാണ്. 4,95,513 പേരാണ് ഇതിനോടകം രോഗമുക്തി നേടിയത്. രാജ്യത്ത് ആകെ മരണം 21,604 ആയതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗികളുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. തമിഴ്‌നാട്, ഡല്‍ഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 2,30,599 പേര്‍ക്കും, തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 1,26,581 പേര്‍ക്കും ഡല്‍ഹയില്‍ 1,07,051 പേര്‍ക്കുമാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. യഥാക്രമം 9,667, 1,765, 3258 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മരണനിരക്ക്.

