കോഴിക്കോട്: പ്രതിപക്ഷം ഭരണഘടന വായിക്കുകയും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവുകയും വേണമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍. താന്‍ ഗവര്‍ണറുടെ ചുമതലയാണ് വഹിക്കുന്നതെന്നും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവരോട് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഞാനും മന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ്. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങള്‍ക്കും ആരോടും പ്രത്യേക താല്‍പര്യങ്ങള്‍ കൂടാതെ സേവനങ്ങള്‍ ചെയ്യുമെന്നാണ് താന്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മള്‍ ഒരു ബനാന റിപ്പബ്ലിക്കിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്. റൂള്‍ ഓഫ് ലൊ നിലനില്‍ക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. വ്യത്യസ്ത സംസ്‌കാരങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. എന്നാല്‍ നാമെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിനു മാത്രമായി പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കാനാകുക. അത് സാധ്യമല്ല. ഭരണഘടന വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു ഗവര്‍ണര്‍ എന്ന നിലയില്‍ എനിക്ക് ചുമതലകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വബോധവുമില്ലാതെയാണ് ഗവര്‍ണറെക്കുറിച്ച് ഇവര്‍ സംസാരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഏറ്റുമുട്ടലിനല്ല താന്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാമൂഹ്യ മേഖലകള്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലെല്ലാം കേരളം വളരെ ഉയരത്തിലാണ്. പരസ്പരം സഹകരണത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പുരോഗതിക്ക് നല്ലതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

