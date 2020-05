തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഇതുവരെ ഉണ്ടായതില്‍വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വര്‍ധന വെള്ളിയാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഗൗരവമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് നല്‍കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 42 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പ്രതിരോധം ഇനിയും വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണിത്.

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ഇനിയും കൂടുതല്‍ പേര്‍ വരും. എന്നാല്‍, ഒരു കേരളീയന് മുന്നിലും വാതില്‍ കൊട്ടിയടയ്ക്കില്ല. പരിഭ്രമിച്ച് നിസഹായാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമില്ല. എല്ലാവര്‍ക്കും പരിശോധനയും ചികിത്സയും പരിചരണവും നല്‍കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി വരുന്നവരില്‍ ഗുരുതര രോഗികളും ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടുതല്‍ പേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ആ സാഹചര്യം മുന്നില്‍ക്കണ്ട് വെന്റിലേറ്റര്‍ സൗകര്യമടക്കം തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ അത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാവും പ്രാധാന്യം നല്‍കുകയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്ക് ഡൗണില്‍ ഇളവുകള്‍ നല്‍കിയത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാണ്. ഇളവുകള്‍ മുതലെടുത്ത് ആരും ആഘോഷിക്കാന്‍ ഇറങ്ങരുത്. കുട്ടികളെയും വയോജനങ്ങളെയും കൂട്ടി പലരും പുറത്തിറങ്ങുന്നതായി കാണുന്നു. റിവേഴ്‌സ് ക്വാറന്റൈന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വയോജനങ്ങള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും മറ്റുരോഗങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കും വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനാണ്.

അതെല്ലാം മറന്നുപോകരുത്. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച് അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കേണ്ടതല്ല. സ്വയം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അത് മറന്നുപോകുമ്പോഴാണ് ആവര്‍ത്തിച്ച് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തേണ്ടി വരികയും കേസെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Increasing COVID 19 cases is very serious - CM