കോഴിക്കോട്: സ്ത്രീകളെ മയക്കുമരുന്ന് റാക്കറ്റിലെത്തിക്കുന്ന സംഘം കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സജീവമാകുന്നുവെന്ന് പോലീസ്. റെയ്ഡുകള്‍ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനാല്‍ ദിവസങ്ങളോളം നഗരത്തില്‍ മുറിയോ വീടോ എടുത്താണ് സംഘം സജീവമാകുന്നത്. പലരും ദമ്പതികളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് മുറികള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മയക്കുമരുന്ന് ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ് രീതി. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു മാസത്തിനിടെ മാത്രം സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘത്തില്‍ നിന്ന് പിടികൂടിയത് 22 കിലോ കഞ്ചാവും 380 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും 50 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ.യും രണ്ട് ആഡംബര കാറുകളുമാണ്.

കഴിഞ്ഞദിവസം കുന്ദമംഗലത്ത് പിടിയിലായ തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട് സ്വദേശികളും ഇത്തരത്തില്‍ ദമ്പതികളായി അഭിനയിച്ചാണ് ചേവരമ്പലത്ത് വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്തത്. അങ്ങനെ കഞ്ചാവ് വില്‍പ്പന എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവര്‍ രണ്ട് മാസമായി ചേവരമ്പലത്ത് വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിക്കുന്നു. ബ്യൂട്ടീഷ്യന്‍ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ച് ആര്‍ക്കും സംശയമില്ലാതെയായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത്. ഇവര്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തും നിരവധി തവണ കോഴിക്കോട്ടും പുറത്തും വില്‍പ്പനയ്ക്കായി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഈ മാസം ആദ്യമായിരുന്നു മാവൂര്‍ റോഡിലെ മറ്റൊരു ഹോട്ടലില്‍ വെച്ച് ലക്ഷങ്ങള്‍ വില വരുന്ന സിന്തറ്റിക്ക് മയക്ക് മരുന്നുകളുമായി മലപ്പുറം സ്വദേശിനിയായ യുവതിയും സംഘവും പോലീസിന്റെ വലയിലായത്. ഇവിടേയും സംഘാംഗങ്ങള്‍ ഹോട്ടലില്‍ മുറിയെടുത്തത് ദമ്പതികളാണെന്ന വ്യാജേന ആയിരുന്നു. സ്ത്രീകള്‍ കൂടെയുണ്ടെങ്കില്‍ പോലീസ് പരിശോധനയില്‍ നിന്നും രക്ഷനേടാം എന്ന് കണ്ടാണ് സംഘങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളെ വലയിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനും സ്ത്രീകളെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് ഗുണകരമാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സംഘങ്ങള്‍ക്ക്. നഗരത്തിലെ പല ഹോട്ടലുകളിലും മയക്കുമരുന്ന് വില്‍പ്പനയും അനാശാസ്യ പ്രവര്‍ത്തനവും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ പിടിയിലായവര്‍ സഞ്ചരിച്ച കാറില്‍ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ചിഹ്നം പതിപ്പിച്ചായിരുന്നു യാത്ര. ഇത് പോലീസ് പരിശോധനയില്‍ നിന്നും രക്ഷനേടാനായിരുന്നു.

കുന്ദമംഗലത്ത് കഞ്ചാവുമായി പിടിയിലായ പ്രതികളെ കുരുക്കിയത് ഡന്‍സാഫിന്റെ നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിലാണ്. തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി ലീന കോഴിക്കോട്ടും മറ്റ് ജില്ലകളിലും കഞ്ചാവെത്തിക്കുന്നതില്‍ മുഖ്യപങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് നേരത്തേ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനാല്‍ ഇവരുടെ നീക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ചുവരുകയായിരുന്നു.ചേവരമ്പലത്ത് വാടകവീട്ടില്‍ കഴിയുകയായിരുന്ന ഇവര്‍ തിങ്കളാഴ്ച വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുമെന്ന വിവരം സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡന്‍സാഫ് സംഘത്തില്‍പ്പെട്ട എ.എസ്.ഐ.മാരായ എം. മുഹമ്മദ് ഷാഫി, എം.സജി, എസ്.സി.പി.ഒ.മാരായ അഖിലേഷ്, ജോമോന്‍, എം. ജിനേഷ് എന്നിവര്‍ കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവനും ഇവരുടെ നീക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ചുവരുകയായിരുന്നു.

പുലര്‍ച്ചെയാണ് ഇവരുടെ സഞ്ചാരമെന്നതിനാല്‍ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞാണ് സംഘം നീക്കങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചത്. വിവരം കുന്ദമംഗലം പോലീസിനെയും അറിയിച്ചിരുന്നു.കുന്ദമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എ.എസ്.ഐ. അബ്ദുറഹിമാന്‍, എസ്.സി.പി.ഒ. വിജേഷ്, സി.പി.ഒ.മാരായ മുനീര്‍, ദീപക്, മിഥുന്‍, ഷിബു, വനിതാ സി.പി.ഒ.മാരായ സഫീറ, ബനിഷ, ഹോംഗാര്‍ഡ് ബാബു എന്നിവരും പരിശോധകസംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

