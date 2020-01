തിരുവനന്തപുരം: ആരുടെയെങ്കിലും മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍. വിനോദസഞ്ചാരവകുപ്പിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ ബീഫ് ഉലര്‍ത്തിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പും ചിത്രവും ഇട്ടതിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന വിമര്‍ശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തില്‍ ആരും ഭക്ഷണത്തെയും മതത്തെയും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആരുടെയെങ്കിലും മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്താന്‍ സര്‍ക്കാരിന് താല്‍പര്യമില്ല. ഇത്തരമൊരു കാര്യത്തിന് വര്‍ഗീയ നിറം നല്‍കാനുള്ള ശ്രമം അപലപനീയമാണ്. കേരളത്തില്‍ ആരും ഭക്ഷണവും മതവും തമ്മില്‍ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാറില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പശു മാംസം മാത്രമല്ല, പോത്ത് മാംസവും ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് ബീഫ് എന്നു പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ചിലര്‍ ബീഫ് എന്നാല്‍ പശുവിറച്ചി മാത്രമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ടൂറിസം വകുപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് പോര്‍ക്ക് വിഭവത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ വര്‍ഗീയത കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ ചോദിക്കുന്നത്. പോര്‍ക്ക് അടക്കം നിരവധി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഈ പറയുന്നവര്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പോര്‍ക്ക്, ബീഫ്, മത്സ്യം തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികള്‍.

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉള്ള ടൂറിസം വകുപ്പാണ് കേരളത്തിലേത്. കേരളത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ പോലും വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഭക്ഷണവും ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ടൂറിസംവകുപ്പ് മാര്‍ക്കറ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്- കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു.

കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ ബുധനാഴ്ചയാണ് ബീഫ് ഉലര്‍ത്തിയതിന്റെ ചിത്രവും കുറിപ്പും പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. തേങ്ങാക്കൊത്തും കറിവേപ്പിലയും മസാലകളും ചേര്‍ത്ത് ചെറുതീയില്‍ പാചകംചെയ്ത ബീഫിന്റെ രുചി വിവരിക്കുന്നതാണ് ട്വീറ്റ്. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവമാണിതെന്നും ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

വൈകാതെതന്നെ ട്വീറ്റിനെതിരെ നിരവധി വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു. പശുവിനെ പൂജിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ നടപടിയെന്ന് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് ദേശീയ വക്താവ് വിനോദ് ബന്‍സാല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ ബിജെപിയുടെ ഉടുപ്പി എംപി ശോഭ കരന്ദലജെയും കേരള സര്‍ക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തെത്തി. മകരസംക്രാന്തി സമയത്ത് ബീഫിനെ വാഴ്ത്തുന്ന ട്വീറ്റിലൂടെ മതവികാരം മുറിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

