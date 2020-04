പൈനാവ്: ഇടുക്കിയിൽ ആറ് രോഗികളുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി. ഞായറാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഏലപ്പാറ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ വനിതാ ഡോക്ടറുടെയും ആശാവര്‍ക്കറുടെയും പരിശോധനാ ഫലങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയാണ് നെഗറ്റീവായത്.

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നെടുംകണ്ടം സ്വദേശിനി, മൈസൂരുവില്‍ നിന്ന് വന്ന യുവാവ്, ഇയാളുടെ അമ്മ, മണിയാറങ്കുടി സ്വാദേശി എന്നിവരുടെ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവാണ്. ഓരോ പരിശോധനാഫലം കൂടി നെഗറ്റീവായല്‍ ഇവര്‍ക്ക് ആശുപത്രിവിടാം.

ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചിടും മുഖ്യമന്ത്രി പോസിറ്റീവ് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തവരുടെ രണ്ടാം പരിശോധനാഫലം ഇന്ന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

