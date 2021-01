അരൂക്കുറ്റി: ആലപ്പുഴയിലെ അരൂക്കുറ്റിയില്‍ സിപിഎമ്മില്‍ കൂട്ട അച്ചടക്ക നടപടി. ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയംഗം, മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാര്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പടെ 36 പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കി. അരൂക്കുറ്റി പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാംവാര്‍ഡില്‍ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥി ദയനീയമായി തോറ്റതാണ് നടപടിക്ക് കാരണം.

വാര്‍ഡിലെ പാര്‍ട്ടി ഘടകങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശിച്ച കെ.എ.മാത്യുവിനെ തള്ളി ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി പുതിയ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കെ.എ.മാത്യു റിബലായി മത്സരിച്ച് 128 വോട്ടിന് ജയിച്ചു. വിമതന്‍ ജയിച്ചതിന് പുറമേ പഞ്ചായത്ത് ഭരണവും യു.ഡി.എഫ്. പിടിച്ചതോടെയാണ്‌ ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

നടപടി നേരിട്ടവരില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും എ.കെ.ജി. ബ്രാഞ്ചിലെ അംഗങ്ങളാണ്. പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്തത് വര്‍ഗ വഞ്ചനായണെന്നാണ് നടപടി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുളള ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി സര്‍ക്കുലറിലെ പരാമര്‍ശം. എന്നാല്‍ കാരണംകാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് പോലും നല്‍കാതെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവര്‍ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ പരാതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബ്രാഞ്ച് അറിയാതെ പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം നല്‍കിയത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ച് തിരുത്തിയ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചതെന്നാണ് പരാതിയിലെ ആരോപണം. പരാതിയും എതിര്‍പ്പും കണക്കിലെടുത്ത് നടപടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ വിളിച്ച ജനറല്‍ ബോഡി യോഗം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അച്ചടക്കനടപടി അനുവദിക്കാനാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് പുറത്താക്കല്‍ നടപടി എടുത്തതെന്നാണ് ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി വിശ്വസത്യന്റെ വിശദീകരണം. നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോയാല്‍ നെഹ്‌റുട്രോഫി വാര്‍ഡില്‍ സംഭവിച്ചതുപോലെ പരസ്യ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

