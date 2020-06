ന്യൂഡല്‍ഹി: എല്ലാ കോവിഡ് രോഗികളും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തണമെന്ന നിയമം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തു കളയണമെന്ന ആവശ്യമുയര്‍ത്തി ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ. ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബായ്ജാലിന് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സിസോദിയ പറഞ്ഞു.

"ഇത് അമിത്ഷായുടെ മോഡലും കെജ്‌രിവാളിന്റെ മോഡലും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമല്ല. ജനങ്ങള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കാത്ത സംവിധാനമാണ് നമ്മള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കേണ്ടത്." സിസോദിയ പറഞ്ഞു.

പുതിയ സംവിധാനം കാരണം ജനങ്ങള്‍ പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ അധികാരികള്‍ കോവിഡ് രോഗിയുടെ വീട് സന്ദര്‍ശിച്ച് വൈദ്യപരിശോധന നടത്തുന്ന പഴയ രീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും സിസോദിയ പറഞ്ഞു.

content highlights: implement system in which people don't face problems says Sisodia