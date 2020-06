പത്തനംതിട്ട: പമ്പയില്‍ നിന്നുള്ള മണല്‍നീക്കുന്നത് വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതിയിയില്ലാതെയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് വാക്കാല്‍ നല്‍കിയ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണമാണ് മണല്‍ നീക്കം. കേരള ക്ലേയ്‌സ് ആന്റ് സിറാമിക് പ്രൊഡക്ട്‌സ് ലിമിറ്റഡിനാണ് ചുമതലയെങ്കിലും സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് മണല്‍ നീക്കുന്നത്.

മണല്‍ നീക്കുന്നതിന് കേരള ക്ലേയ്‌സ് ആന്റ് സിറാമിക് പ്രൊഡക്ട്‌സ് ലിമിറ്റഡിന് അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറിയാണ് ഏപ്രില്‍ ആദ്യവാരത്തോടെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്‌. സൗജന്യമായി മണല്‍ നീക്കത്തിനുള്ള അനുമതി നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം.

എന്നാല്‍ ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്‍മാനുമായ പി ബി നൂഹിന്റെ തുടര്‍ ഉത്തരവ് വരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ ഉത്തരവില്‍ മണല്‍ നീക്കത്തിന് അനുമതി നല്‍കുന്നില്ല. പകരം പമ്പയിലെ ചെളി, പ്ലാസ്റ്റിക്, തുണി, ഇതര അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാണ് അനുമതി. എന്നാല്‍ മണല്‍ മുഴുവനായാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത്.

മെയ് 20 ന് ഈ വിഷയത്തില്‍ വനം വകുപ്പ് തടസവാദം ഉന്നയിക്കുകയും മണല്‍നീക്കം തടയുകയുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞമാസം 29 ന് മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, റവന്യൂ സെക്രട്ടറി, ഡിജിപി അടക്കമുള്ളവര്‍ സ്ഥലം നിരീക്ഷിക്കുകയും കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതിക്ക് കാത്ത് നില്‍ക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മണല്‍ നീക്കത്തിന് അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വാക്കാല്‍ ഉത്തരവ് നല്‍കുകയായിരുന്നു. വളരെ രൂക്ഷമായ നിര്‍ദ്ദേശമായിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായതെന്നാണ് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് മണല്‍നീക്കം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Illegal Pampa Sand deal by the order from former chief secretary