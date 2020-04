തിരുവനന്തപുരം: മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കില്‍ വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാമെന്ന് മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീല്‍. വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ കര്‍ശന പരിശോധനക്കുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും. അതേ സമയം നാട്ടിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്നതിന് കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം വേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസില്‍ പ്രവാസികളുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

'നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ മാത്രം മടങ്ങിയാല്‍ മതി. നാട്ടിലേക്ക് വരാന്‍ വേണ്ടി നോര്‍ക്കയില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തുന്നതിന് നോര്‍ക്ക കാര്‍ഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനാണ്‌ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍. അത്യാവശ്യക്കാരല്ലാത്ത പ്രവാസികള്‍ നോര്‍ക്കയില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തേണ്ടതില്ല. എത്ര പേര്‍ വരാനുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ചോദിച്ചാല്‍ മറുപടി നല്‍കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്‌ ഈ രജിസ്‌ട്രേഷനെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

നോര്‍ക്ക രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഇന്ന് വൈകീട്ടോടെ ആരംഭിക്കും. കോവിഡ് പരിശോധന ഫലം ഇതിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷന് ആവശ്യമില്ല. വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ സുരക്ഷ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. വിവരങ്ങള്‍ ചോരരുതെന്ന് സര്‍ക്കാരിന് നിര്‍ബന്ധമുണ്ട്' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വരുന്ന ആളുകളുടേയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടേയും സമൂഹത്തിന്റേയും ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ എല്ലാ നിര്‍ദേശങ്ങളും അനുസരിക്കും. പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏര്‍പ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നരലക്ഷത്തോളം ബെഡുകളുടെ സംവിധാനം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ സേവനവും ലഭ്യമാക്കും.

നാട്ടിലെക്കെത്തിയാല്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രയും നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാകും. ബന്ധുക്കള്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാന്‍ വരാന്‍ പാടില്ല. ഡ്രൈവറെ മാത്രമേ ഇവര്‍ക്കൊപ്പം വാഹനത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കൂവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: if there are no symptoms-expatriate may be under house surveillance-pravsi-kt jaleel