മൂന്നാര്‍: പെട്ടിമുടിയിലേക്ക് റോഡുമാർഗം എത്തിച്ചരാനും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ പുറത്തെത്തിക്കാനും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹെലികോപ്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെയുള്ള രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പാര്‍ത്ഥസാരഥി. പ്രദേശത്തേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയായ പെരിയവരപാലം തകര്‍ന്നതോടെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ദുര്‍ഘടമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം ഭാഗികമായി പുനസ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിലും പ്രദേശത്തേക്ക് ആംബുലന്‍സുകള്‍ക്കടക്കം എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് പഞ്ചായത്തംഗങ്ങള്‍ പ്രതികരിക്കുന്നത്.

അഗ്നിശമന സേനയും സമീപത്തുള്ള തോട്ടംതൊഴിലാളികളും ചേർന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

പെട്ടിമുടിയിലെ മൂന്ന് ലയങ്ങളിലായി 84 പേരാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. അപകടത്തെപ്പറ്റി ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് അറിഞ്ഞത്. ഇവിടേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റോഡുകളും തകര്‍ന്നതോടെ പ്രദേശം ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. ഫയര്‍ഫോഴ്‌സിന്റെ പിക്ക്അപ്പ് വാനും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്നാണ് പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയായ പെരിയവരപാലം തകര്‍ന്നതിനാല്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ദുര്‍ഘടമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പാലം ഭാഗികമായി പുനസ്ഥാപിക്കുകയും കൂടുതല്‍ പേര്‍ പ്രദേശത്തേക്ക് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

മൂന്ന് ലയങ്ങളിലെ 84 പേര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിലവില്‍ 67 പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ട്. അതേസമയം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഇവിടേക്കുള്ള വൈദ്യുതബന്ധം തകരാറിലായിരുന്നു. വാഗമണ്ണിലുണ്ടായിരുന്ന എന്‍ഡിആര്‍എഫ് സംഘം പ്രദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: idukku landslide need rescue operations with the help of helicopter