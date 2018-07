തൊടുപുഴ: ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴ തുടരുകയാണ്. കനത്ത മഴയില്ലെങ്കിലും റിസര്‍വോയറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട്. ഉച്ചക്ക് മൂന്നു മണിക്കുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 2394.90 അടിയാണ് ജലനിരപ്പ്. ഇനി 0.1 അടി കൂടി ഉയര്‍ന്നാല്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. പിന്നീട് ഏതു നിമിഷവും ചെറുതോണി ഡാമില്‍ നിന്നും ജലം തുറന്നു വിട്ടേക്കും.

വെള്ളം ഏതു നിമിഷവും തുറന്നു വിട്ടേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പെരിയാറിന്‍ തീരത്തുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന തിരക്കിലാണ് റവന്യൂ അധികൃതര്‍. തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവര്‍ എന്തൊക്കെ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ക്കൊപ്പം ജനപ്രതിനിധികളും ചേര്‍ന്ന സംഘങ്ങള്‍ ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തുന്നുമുണ്ട്.

ചെറുതോണിയില്‍ നിന്നും 90 കിലോമീറ്റര്‍ പിന്നിട്ട് ജനവാസ മേഖലയും വനവും താണ്ടിയാണ് വെള്ളം ആലുവയിലെത്തുക.

ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന് അഞ്ച് ഷട്ടറുകളുണ്ട്. ഇതില്‍ രണ്ടെണ്ണം തുറന്നു വിടാനാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തുറന്നാല്‍ വെള്ളം സ്പില്‍വേയിലൂടെ ഒഴിക ചെറുതോണി ടൗണ്‍ പിന്നിട്ട് തടിയമ്പാട്‌, കരിമ്പന്‍ വഴി ലോവര്‍ പെരിയാറിലെത്തും. ചെറുതോണിയില്‍ നിന്നും വെള്ളമൊഴുകി 24 കിലോമീറ്റര്‍ അകലേയുള്ള ലോവര്‍ പെരിയാര്‍ ഡാമിലെത്താന്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ലോവര്‍ പെരിയാര്‍

ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നതു കാരണം ലോവര്‍ പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ തുറന്നു. പിന്നീട് നേര്യമംഗലം കടന്ന് ഭൂതത്താന്‍ കെട്ടിലെത്തും. കല്ലാര്‍കുട്ടി ഡാം നിറഞ്ഞതിനാല്‍ തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളവും നേര്യമംഗലം പവര്‍ഹൗസില്‍നിന്നുള്ള വെള്ളവും പെരിയാറിലെ വെള്ളവും ലോവര്‍ പെരിയാറിലാണ് ചേരുന്നത്. ഇടുക്കിയില്‍നിന്നുള്ള വെള്ളംകൂടി എത്തുന്നതോടെ ലോവര്‍പെരിയാറിന്റെ ഏഴ് ഷട്ടറുകള്‍ ഒന്നിച്ചുയര്‍ത്തേണ്ടിവരും. നിലവില്‍ മൂന്ന് ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

ലോവര്‍ പെരിയാറില്‍ നിന്നും പിന്നീട് മലയാറ്റൂര്‍, പെരുമ്പാവൂര്‍, കാലടി, നെടുമ്പാശ്ശേരി വഴി ആലുവയിലെത്തും. ആലുവയില്‍ നിന്നും രണ്ടായി പിരിയും. ഒരു കൈവഴി ഏലൂര്‍ വഴി വരാപ്പുഴ കായലില്‍ പതിക്കും. രണ്ടാമത് കൈവഴി കോട്ടപ്പുറം വഴി മുനമ്പത്ത് കടലില്‍ പതിക്കും.

പെരിയാറിലൂം കൈവഴികളിലും എത്രത്തോളം ജലനിരപ്പുയരുമെന്ന് കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കാനാകില്ല. 26 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ എക്കലും പാറക്കല്ലുകളും അടിഞ്ഞ് പുഴയില്‍ വന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാക്കും. നേര്യമംഗലം മുതല്‍ വരാപ്പുഴ വരെ വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നത് ജനവാസ മേഖലയെ കൂടുതല്‍ ബാധിച്ചേക്കും. തീരത്തുള്ള ഒട്ടേറെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളില്‍ ചെളിയും മണ്ണും നിറഞ്ഞ് പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലും വെള്ളം കയറിയേക്കാമെന്നാണ് വൈദ്യുതിബോര്‍ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. അതേസമയം, ചെങ്ങല്‍തോടിന്റെ ആഴം കൂട്ടിയതിനാല്‍ വലിയ ഭീഷണിയില്ലെന്നാണ് വിമാനത്താവള അധികൃതരുടെ നിഗമനം.

മുന്‍ കരുതലുകള്‍

വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ കൊച്ചിയില്‍ സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. സൈന്യത്തിന്റെയും തീരരക്ഷാ സേനയുടെയും ബോട്ടുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യോമ-കര സേനാംഗങ്ങള്‍ ഏതു നിമിഷവും എത്താന്‍ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.

ദേശീയ ദുരന്തപ്രതികരണസേനയുടെ ഒരുസംഘം കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരുസംഘം തൃശ്ശൂരിലെ സേനാ ആസ്ഥാനത്ത് തയ്യാറാണ്. 46 പേരാണ് ഒരു സംഘത്തില്‍. എറണാകുളത്തെ താഴ്ന്നപ്രദേശങ്ങളില്‍ ചെറുബോട്ടുകളുമായി തീരരക്ഷാസേനയുണ്ടാകും.

എമര്‍ജന്‍സി കിറ്റ്

നദിക്കരയോടുചേര്‍ന്ന് താമസിക്കുന്നവരും മുമ്പ് വെള്ളംകയറിയ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരും അടിയന്തരസാഹചര്യം നേരിടാനുള്ള സാമഗ്രികള്‍ (എമര്‍ജന്‍സി കിറ്റ്) കരുതണം. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍, ടോര്‍ച്ച്, അരലിറ്റര്‍ വെള്ളം, ഒരു പാക്കറ്റ് ഒ.ആര്‍.എസ്. ലായനി, അവശ്യമരുന്ന്, മുറിവിനുള്ള മരുന്ന്, കപ്പലണ്ടി, ഈന്തപ്പഴം തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍, ചെറിയ കത്തി, ക്ലോറിന്‍ ഗുളിക, ആന്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷന്‍, അത്യാവശം പണം എന്നിവയാണ് കിറ്റിലുണ്ടാകേണ്ടത്.

ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഓപ്പറേഷന്‍സ് സെന്റര്‍ നമ്പറുകള്‍

എറണാകുളം -04841077 (7902200300, 7902200400)

ഇടുക്കി -048621077 (9061566111, 9383463036)

തൃശ്ശൂര്‍ -04871077, 2363424 (9447074424).

