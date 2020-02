തിരുവനന്തപുരം: മാതൃഭൂമി വാര്‍ത്ത തുണയായി, സജീവനും കുടുംബത്തിനും ഹോം കെയര്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം വീട് ലഭിക്കും. വാതിലില്ലാത്ത വീടിനുള്ളില്‍ പെണ്‍മക്കള്‍ ഉറങ്ങുമ്പോള്‍, ഉറങ്ങാതെ അവര്‍ക്കു വേണ്ടി കാവലിരിക്കുന്ന സജീവന്‍ എന്ന അച്ഛന്റെ ദയനീയാവസ്ഥ മാതൃഭൂമി വാര്‍ത്തയാക്കിയിരുന്നു.

വിഷയം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ സജീവനും കുടുംബത്തിനും ഹോം കെയര്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം വീട് നല്‍കുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ അറിയിച്ചു. കളക്ടര്‍ എച്ച്. ദിനേശന്‍, ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഷേര്‍ളി. എസ് എന്നിവര്‍ സജീവന്റെ വീട് സന്ദര്‍ശിച്ചു. ചെറുതോണി ടൗണിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ആറുസെന്റ് കോളനിയിലാണ് സജീവന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും താമസം.

ഭാര്യയും മകനും രണ്ട് പെണ്‍മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് സജീവന്റെ കുടുംബം. തകര്‍ന്നുകിടക്കുന്ന, വാതിലില്ലാത്ത വീടിനുള്ളില്‍ പെണ്‍മക്കള്‍ ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ സജീവന്‍ പുറത്ത് കാവലിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ ഒന്നരവര്‍ഷമായി ഇതാണ് അവസ്ഥ.

പഴയതായിരുന്നെങ്കിലും ഹോളോബ്രിക്‌സും ഷീറ്റും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊച്ചുകൂര കൂലിപ്പണിക്കാരനായ സജീവനുണ്ടായിരുന്നു. 2018 ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയം വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകര്‍ത്തു. അന്ന് ഇടിഞ്ഞുവീണ മണ്ണ് ഇപ്പോഴും വീടിനുള്ളില്‍ കിടക്കുകയാണ്.

പട്ടികജാതിവിഭാഗക്കാരനായ സജീവന് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുവര്‍ഷമാകാറായിട്ടും ഒരു സഹായവും എവിടെനിന്നും ലഭിച്ചില്ല. വീടിന്റെ തകര്‍ന്നഭാഗത്ത്

ഫെ്‌ലക്‌സ് കെട്ടിമറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഒറ്റമുറിയിലാണ് രോഗിയായ ഭാര്യയും പത്തിലും ഏഴിലും പഠിക്കുന്ന പെണ്‍മക്കളും ആറുവയസ്സുകാരന്‍ മകനും കഴിയുന്നത്.

രാത്രിയില്‍ പേടിയാകുന്നുവെന്ന് കുട്ടികള്‍ പറഞ്ഞതോടെയാണ് സജീവന്‍ വീടിനുമുമ്പില്‍ കാവലിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. കുട്ടികള്‍ പഠിച്ചുകഴിയുംവരെ സജീവന്‍ ഒരുപോള കണ്ണടയ്ക്കാതെ കാവലിരിക്കും. അവര്‍ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞും അവിടെയിരിക്കും. പുലര്‍ച്ചയോടടുക്കുമ്പോള്‍ തിണ്ണയിലെ ബെഞ്ചില്‍ക്കിടന്ന് അല്‍പമൊന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു പതിവ്.

