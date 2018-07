തിരുവനന്തപുരം: ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ വെള്ളം ഒറ്റയടിക്കു തുറന്നുവിടില്ലെന്നും ഘട്ടംഘട്ടമായേ തുറന്നുവിടുകയുള്ളുവെന്നും വൈദ്യുത വകുപ്പുമന്ത്രി എം എം മണി.

ജലനിരപ്പ് 2397 അടി അല്ലെങ്കില്‍ 2398 അടി എത്തുമ്പോള്‍ ഘട്ടങ്ങളായി മാത്രമേ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകള്‍ തുറക്കുകയുള്ളു. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

എല്ലാ മുന്‍കരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മേഖലയില്‍ ദ്രുതകര്‍മസേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റയടിക്ക് അണക്കെട്ടു തുറക്കുന്നത് വലിയദുരന്തത്തിനു വഴിവയ്ക്കും. ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില്‍, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാവണം കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് നിര്‍ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 2395 അടി കടന്നതോടെ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ അതിജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം- ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

