കട്ടപ്പന: ഇടുക്കിയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ചയും കോവിഡ് പരിശോധനാ പലം ലഭിക്കുന്നില്ല. കോട്ടയം തലപ്പാടിയില്‍ നിന്ന് പരിശോധനാഫലം എത്താത്തതാണ് കാരണമായി പറയുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടതിനാല്‍ പരിശോധനകള്‍ നടക്കില്ല എന്നാണ് തലപ്പാടിയിലെ ലാബ് വിശദീകരണം നല്‍കിയത്.

ഇടുക്കിയില്‍ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയാണ്. 20 ദിവസം കൊണ്ട് 72 ശതമാനത്തിലേറെയാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചത്. 107 ദിവസം കൊണ്ട് 109 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇടുക്കിയില്‍ കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസത്തിനിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 294 കോവിഡ് കേസുകളാണ്.

സ്ഥിരീകരിച്ചതും സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതുമായ കോവിഡ് മരണങ്ങളുമുണ്ട്. 131 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കം വഴി രോഗബാധയുണ്ടായി. 30ഓളം പേരുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. കോട്ടയത്തെ തലപ്പാടിയിലാണ് ലാബ് സൗകര്യം എന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ച് രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഫലം വരുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം തലപ്പാടി ലാബ് അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനാല്‍ അന്നേ ദിവസം പരിശോധനകള്‍ നടക്കാറില്ലെന്നാണ് ലാബ് അധികൃരുടെ വിശദീകരണം. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് നടപടി.

അതായത് ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും ഇടുക്കിയില്‍ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ബുധനാഴ്ചയേ ലഭിക്കൂ.

ഇത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

