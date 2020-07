തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കളക്ടർമാരെ സഹായിക്കാനായി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കളക്ടറെ സഹായിക്കാൻ ഈ രീതിയിൽ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അനുഭവമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

കെ. ഇമ്പശേഖർ - തിരുവനന്തപുരം, എസ്. ചിത്ര - കൊല്ലം, എസ്. ചന്ദ്രശേഖർ - പത്തനംതിട്ട, ജയിന്ത് രോഹിത്ത് റെഡ്ഡി- ആലപ്പുഴ, രോണു രാജ് - കോട്ടയം, വി.ആർ പ്രേം കുമാർ - ഇടുക്കി, ജെറോമിൻ ജോർജ് - എറണാകുളം, ജീവൻ - തൃശൂർ, എസ്. കാർത്തികേയൻ - പാലക്കാട്, എൻ.എസ്.കെ ഉമേഷ് - മലപ്പുറം, വീണ മാധവൻ - വയനാട്, വി. വിഘ്നേശ്വരി - കോഴിക്കോട്, ബി.ആർ.കെ തേജ - കണ്ണൂർ, അമിത് മീണ - കാസർകോട് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം.

യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ചികിത്സയും ക്വാറന്റീൻ സെന്ററുകളും ഒരുക്കുന്നതിനടക്കം ജില്ല കളക്ടർമാർക്ക് ഈ ഉദ്യോഗസ്റർ സഹായം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു വരുകയാണ്. ഇന്ന് ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 201 പേരിൽ 158 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇവരെല്ലാം പൂന്തുറ, കൊട്ടക്കൽ, പുല്ലുവിള, വെങ്ങാനൂർ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരാണ്. നാല് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗംബാധിച്ചു. രോഗബാധ എങ്ങനെയെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത 19 രോഗികളുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ചുതെങ്ങ്, പാറശാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളും ഉൾപ്പെടെ പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മെഡിക്കൽ, ആംബുലൻസ് സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാണെന്നും പ്രദേശത്ത് സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിലെ നില തൃപ്തികരമായതിനാൽ ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

