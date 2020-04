പീരുമേട്: കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് പീരുമേട് എംഎൽഇ ഇഎസ് ബിജിമോൾ. നിലവിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ശരിയല്ല, കോവിഡ് രോഗികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലന്നും നിലവിൽ താൻ നിരീക്ഷണത്തിലോ ക്വാറന്റൈനിലോ അല്ലെന്നും ബിജിമോൾ വ്യക്തമാക്കി.

ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു എൽഎൽഎയുടെ പ്രതികരണം. ആളുകളെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കുന്ന ഇത്തരം വാർത്തകൾ പടർത്തരുതെന്നും ബിജിമോൾ അഭ്യർഥിച്ചു.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഏലപ്പാറ പ്രാഥമിക ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറുമായി ബിജിമോൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നും ഇതിനാലാണ് എംഎല്‍എ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നതെന്നും മന്ത്രി എംഎം മണിയാണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഡോക്ടറുമായി യാതൊരു വിധത്തിലും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ബിജിമോള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

