തളിപ്പറമ്പ്: കണ്ണൂര്‍ തളിപ്പറമ്പില്‍ ദമ്പതികള്‍ വീട്ടിനകത്ത് മരിച്ചനിലയില്‍. കുറ്റിക്കോലില്‍ വേട്ടക്കൊരുമകന്‍ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം വാടക വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്ന ഇ. കെ. സുധീഷ് (30), ഭാര്യ തമിഴ്നാട് പുത്തൂര്‍ സ്വദേശി ഇസക്കിറാണി (രേഷ്മ-20) എന്നിവരെയാണ് വീട്ടിനകത്ത് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.

സുധീഷ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും ഭാര്യ ഇസക്കിറാണി തറയില്‍ മരിച്ച നിലയിലുമായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടത്. ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിഷമത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവും തൂങ്ങിമരിച്ചതായാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയില്‍ തുണി അറുത്ത് താഴെ കിടത്തിയതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.

ഭാര്യ മരിച്ചതിലുള്ള വിഷത്തില്‍ മരിക്കുന്നതായുള്ള കുറിപ്പെഴുതി വെച്ചാണ് സൂധീഷ് ജീവനൊടുക്കിയത്. പത്ത് മാസം മുന്‍പാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്. ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിനു മുന്‍പായി സുധീഷ് ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു.

രാവിലെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് വീട്ടിനകത്ത് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടത്. തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹ പരിശോധന നടത്തി.

