ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്ത് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിറകെ ഹൈദരാബാദിലെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നീണ്ട ക്യൂ. ഹൈദരാബാദില്‍നിന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പാസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്. പാസ് ചോദിച്ചെത്തിയവരില്‍ കൂടുതല്‍ പേരും ആന്ധ്ര സ്വദേശികളാണ്.

സമാനമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ആന്ധ്രപ്രദേശ്-തെലങ്കാന അതിര്‍ത്തിയിലും ഉണ്ടായത്. ആന്ധ്രയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ടവരിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ തെലങ്കാന പോലീസ് പാസ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍കൂര്‍ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

'എവിടെയാണോ അവിടെ തുടരാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ളപ്പോള്‍ എന്തിനാണ് തെലങ്കാന പോലീസ് പാസ് അനുവദിക്കുന്നതും മടങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതും. ഇത് അവരുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ?' ആന്ധ്രപ്രദേശ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി.വി.രമേഷ് പറയുന്നു. നിലിവിലുള്ളവരെ കടക്കാന്‍ അനുവദിക്കുമെന്നും എന്നാല്‍ ഇനിയാരും അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

സാധുവായ മെഡിക്കല്‍ കാരണങ്ങളുള്ള ക്ലീന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുമതിയുള്ളൂവെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ ആന്ധ്രപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്ന ആന്ധ്രയിലെത്തിയ 44 പേരെ ക്വാറെന്റൈനില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ക്വാറെന്റൈനില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച 200 പേരെ തിരിച്ചയച്ചതായും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

ഹോസ്റ്റലുകളില്‍ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് തങ്ങള്‍ മടങ്ങുന്നതെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഹോസ്റ്റലുകള്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് തെലങ്കാന മുനിസിപ്പല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ മിനിസ്റ്റര്‍ മന്ത്രി കെ.ടി.രാമറാവു അറിയിച്ചു.

തെലങ്കാനയില്‍ 41 പേര്‍ക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content highlights: Hundreds of people queued up outside police stations across Hyderabad