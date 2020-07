തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് ചികിത്സാ രംഗത്തുള്ള മുഴുവന്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും പി.പി.ഇ. കിറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങള്‍ ആവശ്യാനുസരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിക്കാണ് കമ്മീഷന്‍ ജുഡിഷ്യല്‍ അംഗം പി. മോഹനദാസ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കിടയില്‍ രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. മുഴുവന്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കവറേജ് നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ കമ്മീഷന്‍ അധിക്യതരില്‍ നിന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി.

ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ച ആശുപത്രികള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിലും കമ്മീഷന്‍ തൊഴില്‍ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രവാസി ലീഗല്‍ സെല്‍ സെക്രട്ടറി സജി മൂത്തേരില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പരാതിയില്‍ കമ്മീഷന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ഡയറക്ടര്‍, തൊഴില്‍ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ഐ.എം.എ. എന്നിവര്‍ക്ക് നോട്ടീസയച്ചു. നാലാഴ്ചക്കകം റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കണം എന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം.

