കൊച്ചി: കെ.ആര്‍ ഗൗരിയമ്മ സിപിഎമ്മിന് പുറത്താകാനുള്ള കാരണം തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതിയില്‍ തുടങ്ങിയ ഭിന്നതയില്‍ നിന്നാണെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് എംഎം ലോറന്‍സ്. പതിന്നാലാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസിന് ശേഷം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ രൂപവ്തകരണത്തിലുണ്ടായ ഭിന്നതയും ഇ.എം.എസ്സിനെ പിബിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ നീക്കം നടന്നുവെന്നും ലോറന്‍സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍ എഴുതുന്ന കുറിപ്പുകളിലൂടെയാണ് പാര്‍ട്ടിയിലെ പല ഉള്ളുകളികളും അദ്ദേഹം തുറന്നുപറയുന്നത്‌. നായനാര്‍, ഇ.എം.എസ്, ബേബി ജോണ്‍, ഗൗരിയമ്മ അങ്ങനെ നേതാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മകളും ഭിന്നതകളും എല്ലാം അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു.

ഗൗരിയമ്മ എങ്ങന പാര്‍ട്ടിക്ക് പുറത്തായി

ഗൗരിയമ്മ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം ആയിരുന്നു. ആലപ്പുഴ സമ്മേളനത്തിലും അവര്‍ തുടര്‍ന്നു. കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ഗൗരിയമ്മ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പുറത്തു പറയുന്നതില്‍ നിന്ന് ഒരു നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ അവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സഹായകമാകുമെന്ന് എനിക് തോന്നി. ഈ അഭിപ്രായം ഞാന്‍ സ. ടി കെ രാമകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. ടി കെ അതിനോട് യോജിച്ചില്ല. 'അങ്ങനെയൊന്നും ഗൗരിയമ്മ നേരയാകാന്‍ പോകുന്നില്ല' എന്നൊരു പ്രതികരണമാണ് ടി കെയില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടായത്.

ശേഷം, സ.ഇ.എം.എസ് നോടും ഞാന്‍ ഈക്കാര്യം സംസാരിച്ചു. ഇ.എം.എസിനും സ. ടി കെയുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 'എന്നാല്‍ നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം, എന്നിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ലെന്ന് വന്നാല്‍ ഒഴിവാക്കമല്ലോ' എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇ.എം.എസ്സും സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ഗൗരിയമ്മയെ കൂടി സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി.

അത്രെയേറെ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സഖാവ് ഗൗരിയമ്മ പിന്നീട് എന്നോട് വലിയ വിരോധത്തിലായി.! കാഷ്യൂ കോര്‍പ്പറേഷന് നിരവധി ടണ്‍ തോട്ടണ്ടി ആവശ്യമാണ്. അത് ലഭ്യമായെങ്കില്‍ മാത്രമേ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ കൊടുക്കാന്‍ ആകുമായിരുന്നുള്ളൂ. നാട്ടിലെ വിളവ് കൊണ്ട് മാത്രം മതിയാകില്ല. അതുകൊണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന്, പ്രധാനമായും ടാന്‌സാനിയയില്‍ നിന്ന്, വന്‍തോതില്‍ തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാറുണ്ട്. കാഷ്യൂ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ അന്ന് സ.പദ്മലോചനന്‍ ആയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പദ്മലോചനന്‍ എന്നെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചു. 'നല്ല വിളവ് ഇത്തവണ കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തോട്ടണ്ടി ഇവിടുന്ന് തന്നെ സംഭരിക്കാന്‍ കഴിയും. ടാന്‌സാനിയയില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ വളരെ ലാഭകരവുമാണ്' എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്തും പദ്മലോചനന്‍ കൊടുത്തയച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗം നടന്നപ്പോള്‍ കത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാന്‍ ഇക്കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു. ഞാന്‍ അത് ഉന്നയിച്ചത് വ്യവസായ മന്ത്രിയും സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗവുമായ ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവര്‍ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. 'തനിക്കു എവിടെന്ന് കിട്ടി ഇത് ?..' ഗൗരിയമ്മ ചോദിച്ചു.

'അതിരിക്കട്ടെ, ടാന്‌സാനിയയില്‍ നിന്ന് raw cashew nut ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ?' എന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചു. സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ അത് ഗൗരവമായ ചര്‍ച്ചയായി. തുടര്‍ന്ന് ഗൗരിയമ്മയുടെ എതിര്‍പ്പ് അവഗണിച്ച്, ഇറക്കുമതി ഇപ്പോള്‍ പാടില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് തീരുമാനം എടുത്തു. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ അകത്തു നടക്കുന്ന ഇത്തരം ചര്‍ച്ചകളും വിവരങ്ങളും പുറത്തു വര്‍ത്തയാകുമായിരുന്നില്ല. ഈ വിഷയവും അതിനാല്‍ പുറത്തു വന്നില്ല. എന്നാല്‍ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലവരുന്ന തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ തന്നെ മന്ത്രി ഗൗരിയമ്മ തീരുമാനം എടുത്തു. ഇറക്കുമതി നടത്തുകയും ചെയ്തു.! തുടര്‍ന്ന് പാര്‍ട്ടി നടപടി എടുത്തു. ശേഷം ഗൗരിയമ്മ തുടരെ പാര്‍ട്ടി അച്ചടക്കം ലംഘിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. തുടര്‍ന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയില്‍ ഗൗരിയമ്മയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി.

ഇതിനിടെയ്ക്ക് ഇടതുമുന്നണി സര്‍ക്കാര്‍ മാറി, കരുണാകരന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നു. പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എം. വി. രാഘവനും ആ സര്‍ക്കാരില്‍ മന്ത്രിയായി. പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് ഗൗരിയമ്മയെ അകറ്റാന്‍ രാഘവന്‍ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു. ആലപ്പുഴയില്‍ പ്രത്യേക വികസന സമിതി രൂപീകരിക്കാന്‍ യു ഡി എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. 'ആലപ്പുഴയെ കുറിച്ച് മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതല്‍ ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് അറിവുണ്ട്', ആ കാരണം കൊണ്ട് അതിന്റെ ചെയര്‍പേഴ്‌സനായി ഗൗരിയമ്മയെ നിയോഗിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു!. എന്നാല്‍ ആയത് സ്വീകരിക്കാന്‍ പാടില്ല എന്ന് പാര്‍ട്ടിയുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഗൗരിയമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിനോട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും യോജിച്ചു.

ഗൗരിയമ്മ വെട്ടിലായി.! അത് സ്വീകരിച്ചാല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ നടപടിക്ക് അവര്‍ വിധേയമാകും. സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാല്‍ തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നം യു ഡി എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കും!. ആ സന്നിഗ്ദ്ധവസ്ഥയില്‍ തനിക്ക് ദോഷം വരാതിരിക്കാന്‍ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ വികസന സമിതിയുടെ ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ സ്ഥാനം ഗൗരിയമ്മ ഏറ്റെടുത്തു.

ഇക്കഴിഞ്ഞതുള്‍പ്പടെ പല വിഷയങ്ങളിലും പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം ഗൗരിയമ്മ ലംഘിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ടാണ് പാര്‍ട്ടി വിട്ട് ഗൗരിയമ്മ ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ആയി മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടി (ജെ എസ് എസ്) രൂപീകരിച്ചത്.

1987 ല്‍ ഗൗരിയമ്മ വീണ്ടും മന്ത്രിയായി തീര്‍ന്നു. സ. വി. വിശ്വനാഥ മേനോനെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നിര്‍ദ്ദേശം ഞാന്‍ സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പ് വീതിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തില്‍ ഗൗരിയമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടതും വ്യവസായ വകുപ്പാണ്. 'വ്യവസായ വകുപ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ലഭിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ മന്ത്രിസഭയിലേക്കില്ല.!' ഗൗരിയമ്മ ശഠിച്ചു. ആ ശാഠ്യത്തിന് അവസാനം പാര്‍ട്ടി വഴങ്ങി. സ .വിശ്വനാഥ മേനോനെ ധനവകുപ്പ് മന്ത്രിയുമാക്കി. ഗൗരിയമ്മ ധനമന്ത്രി ആയാല്‍ നന്നായിരിക്കും എന്നൊരു അഭിപ്രായവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫയല്‍ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ നല്ല കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവര്‍. നിര്‍ബന്ധ പൂര്‍വ്വം വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ ആയ ശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് നേരത്തെ ചുരുക്കമായി പ്രതിപാദിച്ചത്.

പാര്‍ട്ടി അച്ചടക്കം പാലിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാതെ തന്നിഷ്ടം നടപ്പിലാക്കുകയും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെയെല്ലാം തന്റെ ശത്രുവായും ഗൗരിയമ്മ കണക്കാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയെന്നും ലോറന്‍സ് പറയുന്നു.

ഇഎംഎസ്സിനെ പിബിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കാന്‍ നീക്കം നടന്നു

ഇ.എം.എസിനെ തര്‍ക്കത്തില്‍ തോല്‍പിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും എളുപ്പത്തില്‍ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കഠിനമായി എതിര്‍ക്കുന്ന ആളുകള്‍ ആണെങ്കില്‍ പോലും അവരെ അവഗണിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇഎംഎസിന്‌ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവര്‍ പറയുന്നതില്‍ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഗഹനമായി ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു.

പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് നടന്നുകഴിഞ്ഞാല്‍ പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് രീതി. ആ കേന്ദ്ര കമ്മറ്റിയാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെംബെര്‍മാരെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുക. മദ്രാസില്‍ വെച്ചു നടന്ന പതിനാലാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രായാധിക്യം, ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു ഇ.എം.എസ് നെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള പാനല്‍ ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ആ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഞാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഗണ്യമായ വിഭാഗം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍ അതിനോട് യോജിച്ചില്ല.

സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ കേരളത്തിലെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ശക്തമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നത നിലനിന്ന കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു അത്. സ. ഇ.എം.എസി നെ പിബിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് സംഘടന യോജിപ്പോടുകൂടി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സഹായകമാവില്ല എന്ന നിലപാടായിരുന്നു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ ഞാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. എതിര്‍പ്പ് വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് പല പ്രാവശ്യം യോഗം കൂടിയെങ്കിലും പി ബി രൂപീകരണം പെട്ടെന്ന് നടത്താന്‍ സാധിക്കാത്ത ഒരു സന്നിഗ്ദ്ധ സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തു.

ഇതിനിടെ 'ഇ.എം.എസ് ഒഴിയാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു..' എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നേതാക്കള്‍ അവിടെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പരിപൂര്‍ണ്ണ സമ്മതത്തോടെ പറഞ്ഞതാണ് അതെന്ന് പലര്‍ക്കും തോന്നിയില്ല. അങ്ങനെ ഒഴിയാന്‍ ഇ.എം.എസ് നെ അനുവദിക്കരുത് എന്ന നിലപാട് ഞങ്ങള്‍ എടുത്തു. ഒടുവില്‍ സഖാവ് സ്വയം പി ബി യില്‍ ഇരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞതോടുകൂടിയാണ് ആ പ്രശ്നം തീര്‍ന്നത്. പിന്നീടും, പി ബി മെമ്പര്‍ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചുമതല നന്നായി നിര്‍വഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

