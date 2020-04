പത്തനംതിട്ട: കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച് 42 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും രോഗമുക്തയാകാതെ വീട്ടമ്മ. ദീര്‍ഘനാളായി ചികിത്സ തുടരുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യകേസാണിത്. വടശ്ശേരിക്കര ജണ്ടായിക്കല്‍ സ്വദേശിയായ 62-കാരിയാണ് കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്നത്. ഇവരുടെ സാംപിള്‍ പരിശോധനാഫലം ഇപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ്. 19 തവണയാണ് സാംപിള്‍ പരിശോധനക്കയച്ചത്.

ഇവര്‍ക്ക് പ്രകടമായ മറ്റുരോഗങ്ങളില്ല. ഇറ്റലിയില്‍നിന്നെത്തിയ റാന്നിസ്വദേശികളുടെ കുടുംബവുമായി രണ്ടുദിവസം അടുത്തിടപഴകിയതിനാലാണ് രോഗംബാധിച്ചത്. വീട്ടമ്മയുടെ മകള്‍ക്കും രോഗംബാധിച്ചിരുന്നു.

ഏപ്രില്‍ ആദ്യവാരത്തില്‍ മകളുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായി. അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം ഒന്നിച്ചുമടങ്ങാനായി ആശുപത്രിയിലെ മറ്റൊരുമുറിയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവതി കഴിഞ്ഞദിവസം വീട്ടിലേക്കുപോയി.

ഇവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എവര്‍മെക്റ്റിന്‍ മരുന്ന് നല്‍കിയിരുന്നു.

തുടര്‍ന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിലും വീട്ടമ്മയുടെ ഫലം പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. ഇതിനാല്‍, തുടര്‍ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാന്‍ മെഡിക്കല്‍ബോര്‍ഡ് വീണ്ടും ചേരും.

പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും വീട്ടമ്മയില്‍നിന്ന് രോഗംപകരാനുളള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് ദേശീയ ആരോഗ്യദൗത്യം കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഡോ. എബി സൂഷന്‍ പറഞ്ഞു.

67 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം രോഗംഭേദമായ കേസുകള്‍ വിദേശത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

ശരീരത്തില്‍ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ വൈറസിന്റെ നേരിയ സാന്നിധ്യം നിലനില്‍ക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഇത്തരം കേസുകളുണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ സാംക്രമികരോഗവിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ആര്‍. സജിത് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

